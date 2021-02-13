نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للنساء المتقاعدة 60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر عدة بنوك وشركات في المملكة العربية السعودية برامج التمويل الشخصي، التأجيري، العقاري، بقسط شهري بسيط يناسب المواطنين ذوات الدخل المنخفض، للمساعدة في زيادة الدخل الشهري وللإمكان من شراء ما ينقص من لوازم المنزل من حيث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتصليح المنزل، هنا يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات كثيرة بمبلغ تمويلي في قدر المستطاع تسديده من خلال الراتب الشهري للمواطن طالب التمويل وقسط شهري 300 ريال أو اكثر بقليل.

من ضمن تلك التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية هو تمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل كنف، تمويل آهل، تمويل الترميم، ولكل منهما شروط ومعايير وفق البنك، وبمبلغ تمويلي حتى 150 ألف ريال، هذا المقدم من قرض نفاذ للتمويل العيني والتمويل النقدي، فتستطيع الحصول على تمويل سيارة للنقل التشاركي من خلال نفاذ ولكن يجب الحصول على وثيقة العمل الحر، وذلك من خلال رابط وثيقة العمل الحر والتقديم إلكترونيا إذا كنت تمتلك مهنة حرفية ومهارات صناعية وتريد أن تزيد من الدخل الشهري الخاص بك، وإذا كنت عاطل عن العمل فيمكنك الحصول على القرض وفق الشروط المعلن عنها.

تمويل للنساء المتقاعدة بدون كفيل

يوفر بنك التنمية تمويل للنساء بفترة سداد 60 شهرا، على أن يتم تقديم الأوراق والمستندات للتمويل الشخصي للنساء، هذا كما أن يوفر تمويل للمتقاعدة الحكومية والمتقاعدة التأمينات، لكل منها شروط وأوراق ومستندات مطلوبة الحضور عند التقديم، من ضمن تلك الأوراق هي أن تكون تقديم صورة من هوية العميل، صورة من سجل الأسرة، تعريف من المؤسسة العامة للتقاعد بالراتب، رقم حساب الآيبان، نموذج تفويض وإقرار 106 للتقاعد، تقديم أصل كشف حساب لأخر 3 أشهر وموثوق من البنك، أصل من صك الإعالة، صورة شهادات ميلاد الأبناء العاملين، بيانات الأبناء الذكور من عمر 18 عاما وحتى 24 عاما، والإناث 18 عاما فأكثر، هذا يتضمن المرأة المتقاعدة الحكومية.

تمويل للنساء المتقاعدة بكفيل

بالنسبة للمرأة المتقاعدة تأمينات فيجب تقديم صورة الهوية الوطنية، تقديم صورة من الكفيل، صورة من سجل الأسرة، مع تقديم نموذج 105 مطبوع إلكترونيا من الموقع الإلكتروني للبنك ويملى كافة البيانات بالحبر الأزرق، مع توقيع الكفيل عليه ومسئول العمل ويختم من البنك، ويجب أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد عن 60 يوما من تاريخ صدوره، طلب تمويل للمتقاعدة بدون كفيل أو بكفيل بمبلغ 60 ألف ريال وفترة سداد 60 شهرا تعريف الراتب من المؤسسة العامة للتأمينات، وتعريف الراتب للكفيل ومختوم من جهة العمل ولا يتجاوز تاريخه عن 60 يوم، باقي الشروط الأوراق تابعه للمرأة المتقاعدة الحكومية ولكن يستثنى منها ما تم ذكره.