نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تعديل المهنة للسعوديين في بطاقة الأحوال المدنية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل المهنة للسعوديين يعد ضروريا لمن يقوم بتغير مهنته من حين إلى اخر فيتم تغير المهنة في بطاقة الأحوال المدنية التي تعد اهم أثبات لشخصية المواطن ألسعودي، يستطيع أي مواطن سعودي من تعديل المهنة في البطاقة عليه الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية الأقرب له مع توفير جميع المستندات المطلوبة للتصحيح، وتقدم للموظف المختص لتصحيح البيانات المطلوبة، وضعت أدارة الأحوال المدنية هناك عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من اجل أتمام عملية تحديث البيانات، وتعد الإجراءات سهلة لما يريد تغير مهنته والاستقرار على مهنة ثابت دون صعوبات وفقا لخطوات التغير التي أقرتها الأحوال المدني للمواطنين السعوديين بالمملكة، وفي حالة عدم تعديلها في حالة الانتقال إلى وظيفة جديدة أو بعد الانتهاء من الدراسة وبدء العمل فيجب على الجميع تعديلها لعدم الخضوع للعقوبات.

خطوات تعديل المهنة للسعوديين في بطاقة الأحوال المدنية 1442

التوجه إلى اقرب مكتب أحوال مدنية سعودي خلال اوقات العمل الرسمية. تقديم بطاقة الهوية الوطنية ولابد من أن تكون سارية المدة وغير منتهية. يتم تقديم أخلاء الطرف من مسئولي الوظيفة السابقة والمدونة ببطاقة الأحوال المدنية. يتم تقديم أخلاء الطرف من مسئولي الوظيفة السابقة والمدونة ببطاقة الأحوال المدنية. ملء نموذج تغيير المهنة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق. تقديم الطلب للموظف المختص ليراجع البيانات والوثائق المقدمة ومن ثم يتابع باقي اجراءات التعديل.

شروط تعديل المهنة في الأحوال المدنية 1442

يتم ملء نموذج طلب التعديل من خلال موقع وزارة الداخلية. يتم تقديم بطاقة الأحوال المدنية. نسخة من بطاقة الأحوال المدنية. يتم تقديم وثيقة إخلاء الطرف من العمل السابق. تقديم وثيقة إثبات العمل من جهة العمل الجديدة.

نموذج تعديل المهنة في الأحوال المدنية 1442

الاسم بالكامل كما هو مكتوب في بطاقة الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

رقم السجل المدني.

محل الميلاد.

عنوان الإقامة.

الهاتف ورقم الجوال.

جهة العمل وعنوان العمل.

هاتف العمل.

والجدير بالذكر أن الأحوال المدنية تقدم العديد من الخدمات للمواطنين المملكة لسهولة إنهاء الإجراءات التي تتم من الأحوال المدنية، كما ممن الممكن معرفة خطوات حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر 1442 وذلك لمن لا يمتلكون حساب على منصة ابشر توفيرا للوقت والجهد