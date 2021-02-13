القصيم: الإطاحة بشاب ظهر في فيديو وهو يطلق أعيرة نارية ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي

بلادي – الرياض :
ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء، من سـلاح كان بحوزته، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة الأمنية المختصة بشرطة منطقة القصيم من تحديد هوية الشاب والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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