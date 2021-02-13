بلادي – الرياض :
أوضحت هيئة الهلال الأحمر المهارات الإسعافية اللازمة التي يجب اتباعها عند مشاهدة غريق.
وأكدت أنه في حال كان الغريق واعيًا فلا يُنصح بالقفز في الماء لإنقاذه، ويُكتفى بمد اليد أو عصا إلى الغريق، مع مطالبته بتسريب اللعاب من الفم.
وأشارت إلى أنه حال لم يستطع المنقذ الوصول إليه يُنصح بإلقاء حبل للغريق ثم سحبه إلى خارج الماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إذا كان الغريق واعياً فلا تقفز في الماء لإنقاذه.. إذن ماذا أفعل؟ “الهلال الأحمر” يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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