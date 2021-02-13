إذا كان الغريق واعياً فلا تقفز في الماء لإنقاذه.. إذن ماذا أفعل؟ “الهلال الأحمر” يُجيب

بلادي – الرياض :

أوضحت هيئة الهلال الأحمر المهارات الإسعافية اللازمة التي يجب اتباعها عند مشاهدة غريق.

وأكدت أنه في حال كان الغريق واعيًا فلا يُنصح بالقفز في الماء لإنقاذه، ويُكتفى بمد اليد أو عصا إلى الغريق، مع مطالبته بتسريب اللعاب من الفم.

وأشارت إلى أنه حال لم يستطع المنقذ الوصول إليه يُنصح بإلقاء حبل للغريق ثم سحبه إلى خارج الماء.