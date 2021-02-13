سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة مواطنيها من آثار زلزال فوكوشيما

بلادي – الرياض : أكدت سفارة المملكة في اليابان أنها تتابع آثار الزلزال الذي هز منطقة فوكوشيما خلال الساعات القليلة الماضية بقوة 7.1 درجة. وأشارت إلى سلامة المواطنين السعوديين، مهيبة بهم التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث. وطالبت السفارة المواطنين بالتواصل مع شؤون السعوديين في حال حدوث أي طارئ.

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