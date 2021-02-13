النائب العام يوجه بتكثيف العمل الرقابي لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون

بلادي – الرياض :

وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة، بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تم التوجيه بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وأضاف أنه أكد أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، وذلك وفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح.

وأشار إلى أن النائب العام وجّه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.