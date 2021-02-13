“كفاءة”: المبالغة في تسخين السيارة تضييع للوقت والمال.. وهذه المدة كافية

بلادي – الرياض :
أكد مركز كفاءة الطاقة أن المبالغة في تسخين السيارة تُعد تضييعا للوقت والمال، وأن 30 ثانية كافية لاكتمال دوران الزيت ثم التحرك بسرعة تدريجية.
وقال المركز، ضمن رسائله التوعوية للمجتمع، إن أغلب السيارات من بعد موديل 1990 لا تحتاج لتسخين أكثر من 30 ثانية، سواء في الشتاء أو الصيف، وبعدها تكون القيادة بشكل تدريجي.
وأشار المركز إلى أنه لا توجد حالات مسجلة موثقة على مستوى العالم لتضرر الراديتير من التسخين لمدة 30 ثانية، ولا توجد أي ورقة علمية تثبت حدوث ذلك.
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