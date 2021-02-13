“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 ويوتيوب.

وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الابتدائية سيبدأ في بث مباشر عند الساعة 3 عصرا، فيما سيكون موعد حصص المرحلتين المتوسطة والثانوية عند الساعة 9 صباحا.

وأضافت أن الحصص لجميع المراحل تعاد طوال اليوم عبر قنوات عين، ورابط القناة على منصة يوتيوب.