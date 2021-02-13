“الشؤون الإسلامية” تعيد فتح 44 مسجداً وتغلق 5 بمنطقتي الرياض والشمالية بعد ثبوت حالات كورونا

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بمنطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم (السبت) أن الإغلاق جاء بعد ثبوت وجود 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت إلى أن مجموع ما تم إغلاقه خلال الـ6 أيام الماضية 57 مسجداً، تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.