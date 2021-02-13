بعد اقتراحه تعديل فحوصات الزواج.. النمر: 18.5% ليست لديهم القدرة على الإنجاب

بلادي – الرياض :
كشف أستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، دوافع طلبه إضافة فحص القدرة على الإنجاب قبل الزواج.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يتلقى العديد من الرسائل لأشخاص شعروا بالتورط في الزواج من أشخاص يعانون من عدم القدرة على الإنجاب.
وقال إن الفحص من شأنه منع الكثير من حالات المعاناة بعد الزواج، مشيرًا إلى أن إحدى الدراسات التي أُجريت في جامعة الدمام أكدت أن 18.5% ليست لديهم القدرة على الإنجاب.
وذكر أن هذه الفحوصات قادرة على كشف حالات ضعف الحيوانات المنوية والغدد التناسلية لدى الرجال، بالإضافة إلى كشف حالات تكيس المبايض وعدم وجود الرحم أو عدم القدرة على إنتاج بويضات لدى السيدات.
وأكد أن هذه الفحوصات لا تضمن بنسبة كاملة حدوث إنجاب للأشخاص الذين لا يُكتشف لديهم أي مشاكل تحول دون حدوث الإنجاب في فحوصات ما قبل الزواج.
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