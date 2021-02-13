الحقيل يعتمد ترسية العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية بالقطيف

بلادي – الرياض :
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.
ويتضمن العقد تشغيل مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، أن الأمانة تعمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.
وأكد أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار، بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.
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