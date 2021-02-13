نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول الجديد في توكلنا للأفراد 2021 بدون مشاكل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل الدخول الجديد في توكلنا، يعتبر تطبيق توكلنا هو أحد أبرز التطبيقات التي طرحتها وزارة الداخلية السعودية لتقديم من خلاله الكثير من الخدمات التي يحتاج لها المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني، والذي يتم توكلنا تسجيل دخول جديد به بعد التعريف برقم الهاتف من خلال منصة أبشر، كما يمكن أيضا للأشخاص غير المسجلين في منصة أبشر اجراء تسجيل جديد في تطبيق توكلنا إلكترونيا، ونوفر اليكم طريقة حل مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك الأندرويد ونعرض فيما يلي الخطوات المستخدمة في تسجيل دخول جديد في توكلنا للأفراد 2021.

خطوات تسجيل الدخول الجديد في توكلنا

طريقة التسجيل في توكلنا من المعروف أنه يجب تعريف رقم الهاتف أولا قبل التوجه للتسجيل في تطبيق توكلنا، وفي حالة كان المستخدم غير مسجل على منصة أبشر الإلكترونية، يمكنه استخدام تعريف رقم الجوال لشخص آخر مسجل على منصة أبشر دون الحصول على حساب شخصي على أبشر. ويمكن اتباع هذه الخطوات اللازمة لإجراء تسجيل جديد في تطبيق توكلنا.

التوجه في البداية إلى الموقع الخاص بتوكلنا أو تطبيق توكلنا مباشرة.

اختيار تسجيل الدخول.

يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به، او رقم الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المسجل على منصة أبشر.

يتم إدخال كلمات المرور.

الضغط على أيقونة التالي.

ادخال رمز التحقق الذي يصل للمستخدم على رقم الهاتف الخاص به.

قم بتفعيل تسجيل الدخول.

بذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح في تطبيق توكلنا ومن ثم تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق وكافة الخدمات المتاحة للمستخدم غير الموقع.

تحميل تطبيق توكلنا الحديد

يعتبر تطبيق توكلنا واحد من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والتابع لوزارة الداخلية السعودية، وبعد زيادة الزائرين والمسجلين في موقع توكلنا المطروح على الانترنت، فقررت وزارة الداخلية انشاء تطبيق توكلنا الإلكتروني، الذي يتم تحميله على كافة الهواتف الذكية بكافة أنواعها بسهولة، من خلال الرابط التالي.