إعانة تكافل للطلاب 1442 طريقة التسجيل وشروطها ومواعيد صرف دفعات الدعم للطلاب

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عمر شويل - جدة عدد كبير من الطلبة والطالبات يبحثون حاليا عن المعلومات الخاصة بموضوع إعانة تكافل الطلاب، من حيث الموعد التي سيتم صرفها فيه، وفي العادة يتم صرف هذه الإعانة في بداية الفصل الدراسي الثاني الحالي، وهذه الإعانات يتم تقديمها إلى الطلاب المستحقين لها، حيث تصرف إلى المدارس الحكومية في الحسابات الخاصة بهاـ، حتى يتم استثمارها في مساعدة الطلاب المستحقين لها، وقد تم وضع هذه المبالغ في حسابات المدارس بالفعل حسب تصريح مؤسسة التكافل الخيرية، وفي الحقيقة فإن هذه الإعانة توفر الدعم لعدد كبير من طلاب المدارس الحكومية المختلفة، فيبلغ عدد الطلاب المستفيدين منها حوالي 272 إلف طالب وطالبة، يدرسون في حوالي أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، وجدير بالذكر أن هذه الدفعة هي الثانية، بعدما تم تسليم الدفعات الأولى، وهذا يقع ضمن المجهودات والإعانات التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى طلابها. إمتلاك الطالب لجنسية المملكة العربية السعودية

قيام الطالب أو ولي أمره بالتسجيل للحصول على الإعانة وذلك كل بداية عام جديد

كذلك هناك خطوة هامة يجب أن يقوم بها الطالب، وهي تسجيل إسمه في مدرسته في القوائم المخصصة بذلك.

الإعانة مخصصة للطلاب في مرحلة التعليم العام الثانوي

الإعانة مخصصة كذلك للطلاب الذين تمتلك أسرهم دخل شهري منخفض، ويجب أن هذا مدون رسميا في أوراق الوزارة

يجب أن يقدم الطالب جميع الأوراق المطلوبة ليتمكن من الحصول على الإعانة

يمكن للطلاب من مراحل مختلفة الحصول على الإعانة وذلك في حالة الأم المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الحالات التي لا يمكن فيها الحصول على الإعانة أن يكون الطالب في السنة النهائية من التعليم العام

أو أن يكون الطالب ليس في التعليم العام وإنما من محو الأمية وصفة كل شتاء لبشرة بيضاء صافية 3 حبات على كريمك المرطب وبشرتك تنور فوراً

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