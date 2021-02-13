نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط البصمه في الجوازات للوافدين 1442 و السن القانوني لتوثيق بصمة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط البصمه في الجوازات للوافدين 1442 هـ؛ حيث تحرص الحكومة السعودية على تقديم الخدمات للمواطنين المقيمين على أراضيها، وفي هذا الصدد أطلقت الحكومة العديد من المنصات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات، ومن أبرز هذه المنصات منصة أبشر؛ حيث يستطيع الوافدين التسجيل على المنصة والاستفادة بكافة الخدمات المقدمة، وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات ضرورة توثيق البصمة للوافدين والتابعين لهم “الأطفال” عبر منصة أبشر وفقًا لمجموعة من الشروط.

شروط البصمه في الجوازات للوافدين 1442

شددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة توثيق البصمة في الجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية للوافدين وأبنائهم؛ حتى يتمكنوا من استخراج جواز سفر مستقل، وهذا الجواز يعد أحد الشروط الأساسية في التقدم والالتحاق بالمدارس السعودية، وقد دعت المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى إدارة الجوازات وتوثيق البصمة لهم و لأبنائهم؛ لأن الامتناع يتسبب في إيقاف الأوراق الخاصة بالإقامة، وعدم الاستفادة بالخدمات المتاحة، وقد حددت شروط البصمه في الجوازات للوافدين، أبرزها:

بلوغ السن القانوني وهو 15 عام.

أن يكون المواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية.

تقديم جواز سفر غير منتهي الصلاحية.

يشترط أن تكون الإقامة سارية.

ألا يكون هناك مخالفات مرورية في سجل الوافد.

السن القانوني لتوثيق بصمة الأطفال

حددت المديرية العامة للجوازات السن القانوني لتسجيل الخصائص الحيوية للأطفال التابعين للمواطنين المقيمين بالمملكة؛ حيث أنه يتم توثيق البصمة للأطفال الذين أتموا العام السادس من عمرهم، وفيما دون ذلك لا يتم تسجيل البصمة لهم، فقد استثنت الرضع وحديثي الولادة وكل من هم أقل من ست سنوات، كما حددت السن القانوني لتوثيق البصمة في أبشر للمواطنين وهو سن 15 عام.

رابط التسجيل في البصمة للوافدين

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تم تجهيز المواقع المخصصة لتسجيل البصمة للوافدين في جميع محافظات المملكة؛ حيث تم تجهيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة المتطورة التي تحقق الدقة والسرعة في الإنجاز، ويستطيع الوافد الدخول إلى رابط www.gdp.gov للاستعلام عن مواقع توثيق البصمة في الجوازات، كما يمكن التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني لتقديم الاستفسارات في هذا الشأن.

في النهاية نكون تعرفنا على شروط البصمه في الجوازات للوافدين، والسن القانوني لتسجيل الخصائص الحيوية للتابعين، بالإضافة إلى الرابط المخصص للاستعلام عن مواقع توثيق البصمة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.