نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملتقى عصامي لتوظيف الأيتام بالمملكة غدًا الأحد الموافق 2 رجب 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملتقى عصامي لتوظيف الأيتام بالمملكة، ستنطلق فعالياته غدًا الموافق يوم الأحد 2 من شهر رجب لعام 1442هـ، 14 من شهر فبراير لعام 2021م، وهو ملتقى افتراضي مدته أسبوع كامل، تحت شعار عصامي، يشارك فيه جمعيات الأيتام بالمملكة العربية السعودية، بمبادرة من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، في مدينة الرياض إنسان، إضافة إلى مشاركة أكثر من 23 متحدثًا وخبيرًا، من المملكة ومن خارجها، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأيتام في التوظيف، وأهم الفرص الوظيفية التي تؤهل الأيتام، عن طريق وظائف المستقبل، كما تسعى جمعية إنسان، عن طريق ملتقى عصامي، بتفعيل الرؤية الوطنية، التي تؤكد على ضرورة نقل مستفيدي الجمعيات الخيرية، ومنظمات القطاع غير الربحي من الرعوية، إلى التنموية المنتجة، وتحقيق الاستدامة، وأيضًا الاكتفاء الذاتي للأيتام ، من خلال إشراكهم في التنمية الاجتماعية.

ملتقى عصامي لتوظيف الأيتام بالمملكة

وتتم المناقشات على مدار يومين، ثم يتبعها في الملتقى دورات تدريبية، ومن ثم استشارات مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ويتم سير عمل ملتقى عصامي وفق الترتيب التالي:

ففي اليوم الأول، من الملتقى يشارك 12 متحدث، بمناقشة موضوعات مهمة عن دور جمعيات الأيتام بالمملكة العربية السعودية، وتمكينها من تأهيلهم التأهيل الاجتماعي والوظيفي، كما سيتم طرح دور الأسرة من جانب التأهيل النفسي والمهني، والطريق إلى التميز الوظيفي.

وفي اليوم الثاني، والذي يتم بمشاركة 10 متحدثين يقومون بمناقشة التجارب الدولية في تقديم خدمات للمستفيدين، إضافة لتمكين الشباب في الدخول إلى مشروع إنسان التوظيفي، إضافة لمناقشة مسرعات الأعمال في خدمة اليتيم، ومهارات المستقبل وفقًا إلى رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى العمل عن بُعد، والعمل المرن، ومحور جهود الأمم المتحدة في مكافحة استغلال التوظيف للفئات المهمشة.

وفي اليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس، سيتم عقد برامج تدريبية، وجلسات إرشاد مهني، إضافة إلى لقاء تدريبي للأيتام.

المنصة الوطنية لتأهيل وتوظيف الأيتام

والجدير بالذكر أنه على هامش الملتقى الافتراضي، سيتم تدشين المنصة الوطنية لتأهيل وتوظيف الأيتام، في كافة مدن المملكة، وهي واحدة من مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين بالمملكة، عن طريق طرح كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، كما سيتم تدريب المستفيدين من جمعيات رعاية الأيتام، بما يتناسب مع سوق العمل، كما سيتم تقديم جلسات استشارية للمتقدمين لطلب الوظائف الشاغرة، مع إتاحة إقامة شراكات بين جهات التدريب والتوظيف المختلفة مما يصب في صالح دعم المستفيدين.

تسجيل طلبات التوظيف عبر المنصة الوطنية

وسوف تتيح المنصة الوطنية للمستفيدين، بجميع المناطق بالمملكة العربية السعودية، الخدمات التالية:

تسجيل طلبات التوظيف،عن طريق إرفاق السيرة الذاتية للمستفيد.

يقدم القطاع الخاص من شركات ومؤسسات الوظائف المتاحة.

ووسائل التقديم والتواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وإمكانية إقامة فعاليات للتوظيف عبر المنصة.

المشاركين في دعم ملتقى عصامي بالمملكة

ومن أبرز داعمي ملتقى عصامي لتوظيف الأيتام بالمملكة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق الموارد البشرية هدف، والغرفة التجارية بالرياض، والمجلس التخصصي الفرعي لجمعيات الأيتام، إلى جانب عدد من المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.