حساب المواطن توضيح أمر مستفيدي الضمان الاجتماعي 

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عمر شويل - جدة حساب المواطن توضيح أمر لمستفيدي الضمان الاجتماعي، قام حساب المواطن لتوضيح أن الأشخاص المستقلين الذين تم استبعادهم من برنامج حساب المواطن عدة تقديم اعتماد على عدم الأهلية وذلك أثناء خطوات تقديم الاعتراض، حيث أوضحت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج أن بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي يتساءلون عن الأشخاص الذين سقطوا من برنامج حساب المواطن وذلك بسبب عدم وجود المستندات التي تقوم باستقبال الاستقلالية فهل يمكن أن يقوم بإضافتها لكي يتمكن من الحصول على الدعم خلال الفترة القادمة.

خدمة المستفيدين للبرنامج

بينما أوضحت خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج أنه في حالة إذا كان هذا الشخص المستفيد مستقيل وتم استخدام نتيجة الأهلية أنه غير مؤهل ينبغي عليها أن يقوم بتقديم اعتراض على سبب عدم الإعلان الأهلية، وبالتالي يقوم بتقديم المستندات المحددة قبل تسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن يتم مراجعة الأهلية

وذلك في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر في من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، بجانب أن يقوم بتقديم جميع الوثائق والمستندات التى تقوم بالثبات استقلال المسكن هذا الشخص والتي تتضمن أن تعريف سكن في الجامعات أو الكليات أو في القطاع العسكري أو الحكومي أو في القطاع الخاص وتشمل أيضا عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن.

مبلغ حساب المواطن

حساب المواطن أعلن بشكل رسمي أنه قام بإيداع أكثر من مليار ونصف ريال سعودي للدعم الخاص بشهر فبراير 2021 لجميع الأشخاص المستفيدين من البرنامج والذين قد اكتملت جميع الطلبات الخاصة بهم وأكد أن عدد جميع الأشخاص المستفيدين من البرنامج بعد توافر معايير الاستحقاق للدفع التاسعة وثلاثون وصل إلى أكثر من 10 ملايين ونصف مستفيد.

بينما وصل إجمالي التعويض التي تم دفعها عن الدفعة السابقة إلى أكثر من 13 مليون أما بالنسبة لدفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقة أكثر من 90 مليون ريال سعودي وبالتالي تم دفع 667 مليون تعويضات عن الدفعات السابقة حيث أوضح المتحدث الرسمي للبرنامج أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم من البرنامج وبالتالي وصل المتوسط دعم الأسرة إلي 1048 يا أما بالنسبة لعدد أرباب الأسر وصل إلى أكثر من 2 مليون رب أسرة.