نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات مرورية برقم الهوية ورقم اللوحة عبر بوابة أبشر الالكترونية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص الحكومة السعودية باستمرار على استبدال كافة المُعاملات الورقية بمعاملات إلكترونية لتوفير الوقت والجهد على الكثير من المواطنين السعوديين، وفي إطار ذلك قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وأتاحت لهم على الموقع الإلكتروني الخاص بها، خدمة الاستعلام عن مخالفات مرورية التي يتم تسجيلها على السيارات الخاصة بهم.

الاستعلام عن مخالفات مرورية:

يُمكن لجميع مالكي السيارات بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر من خلال بوابة أبشر الإلكترونية الموجودة على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، فمن خلال الدخول على الموقع عبر الإنترنت، يُمكنك معرفة جميع المخالفات التي تم تسجيلها على سيارتك، والقيمة المادية التي يجب عليك دفعها، ويُمكنك الاستعلام عن المخالفة المرورية من خلال طريقتين.

الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم الهوية:

قم بالدخول على بوابة أبشر الإلكترونية الموجودة على موقع وزارةالداخليه عبر الضغط على اسم الموقع. بعد ظهور الصفحة الرئيسية، قم بالدخول على خيار الاستعلامات الإلكترونية. ثم أختار قطاع خدمة المرور، وبعد ذلك اختار خدمة (الاستعلام عن المخالفات المرورية). بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة على الشاشة مثل رقم الهوية، والرمز المرئي. في النهاية، اضغط على زر عرض. ستلاحظ ظهور شاشة جديدة على الموقع تحتوي على كافة المخالفات الخاصة بك، والمبالغ المالية التي يجب عليك تسديدها.

الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم اللوحة:

كي يمكنك الاستعلام عن مخالفات مرورية أولًا عليك الدخول على موقع أبشر الموجود على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية. ثم قم باختيار خدمات المرور، ثم اضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات. ستلاحظ ظهور صفحة تالية تحتوي على بعض الخدمات مثل خدمات مخالفة رخص السيارات، خدمات المخالفات الخاصة برخصة القيادة، وخدمات أخرى خاصة بمتابعة الطلبات، وهنا عليك اختيار الخدمة اللازمة. ثم قم بإدخال رقم اللوحة الخاصة بسيارتك، أو رقم رخصة القيادة الخاصة بك. بعد التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، اضغط على خيار عدد المخالفات. سوف تلاحظ ظهور صفحة تالية تحتوي على جميع المخالفات التي تم تسجيلها على السيارة الخاصة بك بالزمان والمكان.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة:

يجب على المستفيد الدخول على موقع ابشر الإلكتروني. ثم بعد ذلك النقر على تصنيف خدمات المرور. يجب على المواطن السعودي الاستعلام عن المخالفات. في هذه الحالة كتابة رقم المخالفة. ثم بعد ذلك النقر على البيانات.

يمكن للمستفيد أن يتم الإستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم المخالفة، ويمكن على المستفيد أن يتم سداد المخالفة عن طريق موقع ابشر الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أن في هذه الحالة يجب على المستفيد.