نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في توكلنا بدون أبشر كيف يتم وما هي الخطوات الخاصة بالتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في توكلنا بدون أبشر كيف يتم وما هي الخطوات التي يتم إتباعها حتي يتم التسجيل في المنصة بدون الحاجة لمنصة أبشر وتلك الخطوات تتم عبر تسجيل دخول توكلنا وإتباع كافة الخطوات الخاصة بالتسجيل وتسجيل كافة المتطلبات التي يتم طلبها علي الموقع الرسمي و رابط تحميل توكلنا الرسمي هو ما يتم الدخول عليها لكي ما يتم إتباع الخطوات الخاصة بالشأن وسوف نتعرف كيف يتم التسجيل علي المنصة الخاصة برنامج توكلنا بدون الحاجة إلي أبشر وتطبيق توكلنا تسجيل يتم بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نتعرف عليها في هذا المقال .

التسجيل في توكلنا بدون أبشر وكيف يتم والخطوات الخاصة بالتسجيل في المنصة

هذا السؤال من الأسئلة الهامة التي تدور في أذهان فئة كبيرة جداً من المواطنين السعوديين وهي كيف يتم التسجيل في توكلنا بدون أبشر وما هي الخطوات التي يجب إتباعها لكي ما يتم أكتمال هذه الخطوات دون الرجوع إلي منصة أبشر لأنها كانت منصة يتم ربطها في تطبيق توكلنا ولكي ما يتم التسجيل علي المنصة كان من الضروري أن يكون للشخص حساب علي أبشر وقد تم التصريح في وقت سابق فيما يخص تطبيق توكلنا تسجيل في الموقع الرسمي الخاص بالموقع علي منصة تويتر وتم الإجابة علي هذا السؤال بأنه ليس ضروري علي الشخص أن يكون له حساب علي أبشر لكي ما يتم التسجيل في توكلنا تسجيل جديد فالتسجيل في التطبيق عبر المنصة الرسمية أصبح غير مرتبط بالتسجيل في أبشر .

كيف يتم التسجيل في رابط تحميل توكلن دون الحاجة لامتلاك حساب علي منصة أبشر

قد تم التصريح في وقت سابق من مسئولي برنامج توكلنا بأنه يمكن للأشخاص جميعاً من المواطنين السعوديين أن يقوموا بالتسجيل في التطبيق عبر الرابط الرسمي الخاص به دون أن يكون الشخص لديه حساب في أبشر وذلك لأنه أصبح أن التطبيقين أصبحا غير مرتبطين ببعضهما البعض ولكل تطبيق إجراءات خاصة به ولكن أذا ما كان المواطن لا يمتلك حساب علي منصة أبشر يتم تفعيل رقم الهاتف الخاص بالشخص كخطوة بديلة عن الحساب الخاص في أبشر ومن بعد ذلك يقوم الشخص بعملية التسجيل في التطبيق بعد تفعيل رقم الهاتف الخاص به .

الخطوات الخاصة بكيفية التسجيل في التطبيق دون الحاجة لحساب أبشر

يتم تحميل تطبيق توكلنا كخطوة أولي علي الهاتف الخاص بالشخص . يتم فتح التطبيق من خلال الهاتف الخاص بالشخص . يتم بعد ذلك الاختيار الخاص بقائمة “تسجيل جديد” . يتم الاختيار ما بين أنك مواطن أو أنك مقيم . يتم تسجيل رقم الإقامة في حالة أنك شخص مقيم وتسجيل رقم الهوية في حالة أنك مواطن سعودي . يتم تسجيل تاريخ الميلاد لأي مقيم علي الأراضي السعودية بالتقويم الميلادي . يتم التسجيل لتاريخ الميلاد والذي يخص أي مواطن سعودي ويجب أن يتم التسجيل بالتاريخ الهجري . يتم الموافقة علي كافة الشروط التي تخص الموقع بالضغط علي الأيقونة الخاصة بها . يتم تسجيل كلمة مرور التي تخص المواطن أو المقيم ليتم استخدامها في أي وقت لتسجيل الدخول . يجب علي أي شخص يقوم بالتسجيل في تطبيق توكلنا أن يتم تحديد التفعيل لمكان الإقامة الخاص بالشخص . يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالبيانات الصحية والإجابة علي الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن . يتم التسجيل علي تطبيق توكلنا تسجيل ما يخص كل البيانات الخاصة بكل التابعين أو المكفولين الموجودين مع رب الأسرة . يتم في نهاية أمر التسجيل الضغط علي كلمة “أبدأ” وذلك لكي ما يتم البدء في أستخدام برنامج توكلنا .

تعريف رقم الهاتف الخاص بأي مواطن سعودي أو مقيم علي الأراضي السعودية

هذه الخطوة هي من الخطوات الهامة التي يجب علي كافة المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أن يتخذوا خطوة التفعيل الخاصة برقم الهاتف وذلك لكي ما يتم أنشاء الحساب الخاص بالشخص في تطبيق توكلنا وذلك في حالة أذا ما كان له حساب علي منصة أبشر في وقت سابق و أذا لم يكن لديه أي حساب علي المنصة يتم تفعيل رقم الهاتف الخاص بالشخص من علي أي حساب خاص بأي حساب أبشر أخر ويتم تفعيل رقم الهاتف بخطوات بسيطة تم تعريفها علي تطبيق توكلنا .

التسجيل في توكلنا بدون أبشر وكافة الإجراءات الخاصة بالتطبيق وتسجيله دون الحاجة إلي حساب خاص بمنصة أبشر وذلك لأن التطبيقات الاثنين أصبحا منفصلين وليسا هناك أرتباط بينهما وذلك لأنه حل محل الحساب الخاص بحساب أبشر هو تفعيل الخطوة الخاصة برقم الهاتف الخاص بالمواطن السعودي أو المقيم داخل الأراضي السعودية و أذا ما كانت الحاجة للتعرف علي تفاصيل كاملة متعلقة بهذا الشأن تم أتاحتها علي الموقع الرسمي الخاص بالمنصة .