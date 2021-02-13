نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على دعم ساند من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدرت الأوامر الملكية بالمملكة العربية السعودية بتقديم دعم ساند للمتعطلين عن العمل وذلك بسبب حدوث ظروف طارئة أو مخاطر تتعرض لها البلاد مثل انتشار وباء كوفيد 19وما ترتب عليه من توقف جميع الأعمال والأنشطة ولم يعد لدي الكثيرين مصدر دخل لهم ولأسرهم، وحرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية التي تسعى لتحقيق وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتقديم المساعدات لهم قامت بتقديم دعم نظام ساند للمتعطلين عن العمل وللمنشأت المتأثرة بانتشار وباء كوفيد 19.

شروط الحصول على دعم ساند من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية. يجب أن لا يكون لدي المتقدم عمل أو وظيفة بأحد الجهات الحكومية. لا يزيد عمر المتقدم للحصول على الدعم عن ستون عاماً. يجب أن يكون لدي المتقدم قدرة على العمل. يجب أن لا يكون للمتقدم عمل خاص يحقق له دخل شهري.

خطوات التسجيل في نظام ساند

هناك عدد من الخطوات التي يجب القيام بها لكي يتم التسجيل في نظام ساند وتلك الخطوات هي كالتالي:

يتم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

يتم تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية السارية وكلمة المرور.

يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

يتم الضغط على خيار التعطل عن العمل، ساند.

إدخال البيانات المطلوبة وتسجيلها بشكل صحيح.

أخيراً يتم الضغط على زر إرسال.

سوف تقوم الجهات المعنية بالإطلاع على الطلب المقدم والتأكد من البيانات بعد ذلك يتم إعلام المتقدم بقبول طلب التسجيل والحصول على الدعم أو رفض الطلب.

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم الدعم المالي للمتعطلين عن العمل من خلال نظام ساند وذلك لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية وتوفير متطلبات العيش كما يقدم النظام العديد من المميزات الأخري مثل توفير فرص العمل مناسبة لهم وغيرها من الخدمات.