نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحقق ربح 110000 ريال من ادخار 300 ريال شهرياً عبر مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير منا لا يهتمون بالادخار، على الرغم أن استثمار الادخار يحقق أرباح كبيرة وخاصة الادخار الشهري، وذلك لأن مبلغ الادخار الشهري يكون قليل لأبعد الحدود، ويمكن توفيره من الراتب بكل سهولة دون أن يؤثر عل نفقاتنا، وبالتالي نستعرض لقراء موقعنا أفضل استثمار للادخار الصغير من خلال برامج الحماية والادخار التي يقدمها مصرف الراجحي حيث يمكنك تحقيق ربح بمبالغ كبيرة بعد نهاية مدة الادخار، وذلك لأنك تحصل على فوائد مركبة على مبالغ الادخار التي تقوم بادخارها في حسابك، حيث يمكنك تخصيص جزء صغير من راتبك وليكن مثلا 300 ريال، واقتطاعه لصالح حسابك الادخاري في بنك الراجحيـ لتجد أن هناك مبلغ كبير في انتظارك في نهاية مدة الادخار، مما يحقق لك ما تتمناه بعد انقضاء هذه المدة، من زواج الأبناء أو شراء السيارة التي طالما حلمت بها، أو المنزل المريح الذي ترغب بالسكن به.

مميزات الادخار مع مصرف الراجحي

لا شك أن لك فرد أحلامه وتطلعاته سواء له أو لأفراد عائلته، ومن خلال برنامج الحماية والادخار الذي يقدمه مصرف الراجحي يمكنك تحقق ما تتمناه بكل سهولة، واليكم اهم مميزات برنامج الحماية والادخار الذي يقدمه مصرف الراجحي.

استثمار مدخراتك على المدى الطويل من خلال مصرف الراجحي لتحقق أهدافك المستقبلية.

الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي يديرها خبراء الاستثمار من خلال بنك الراجحي.

في حالة العجز أو الوفاة “لاقدر الله” يمكن لك أو الورثة استرداد المبلغ بالإضافة الى أرباحه، عن طريق تكافل الراجحي.

باقات مميزة للادخار تبدأ من 300 ريال.

باقات الادخار مع بنك الراجحي

هناك العديد من الباقات التي يقدمها البنك ويمكنكم اختيار الباقة المناسبة والتي تبدأ من الباقة الفضية بمبلغ 300 ريال شهرياً، وحتى باقة النخبة بمبلغ 3200 ريال شهرياً.

باقة الادخار مبلغ الاشتراك الشهري مبلغ الحماية 10 سنوات 15 سنة 20 سنة الباقة الفضية 300 50,000 41,498 71,974 110,936 الباقة الذهبية 500 90,000 69,024 119,632 184,488 الباقة البلاتينية 1,000 125,000 139,191 241,556 371,745 باقة النخبة 3,200 400,000 445,410 772,978 1,189,584 حيث تعتبر الباقة الفضية هى اقل باقة يمكنك الاشتراك بها، حيث يمكنك استثمار مبلغ 300 ريال لمدة 20 سنة للحصول على مبلغ 110936 ريال سعودي في نهاية مدة الاستثمار. حساب ربحية الادخار لمبلغ 300 ريال شهرياً مبلغ الادخار = (300*240 شهر) = 72.000 ريال.

ربحية ادخار 300 ريال شهرياً = 110936 – 72000 = 38936 ريال. ولمزيد من المعلومات حول باقات الحماية والادخار من مصرف الراجحي يمكنكم زيارة اقرب فرع أو الاتصال على 920003344