نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي طريقة الإطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بعد بحساب ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي ، يمكن عن طريق منصة مدرستي التعليمية متابعة أداء الطلاب في الدراسة عن طريق متابعة سجل الطلاب عن بعد في المملكة العربية السعودية، ويتم متابعة هذه البيانات من قبل المعلمين لجميع المراحل الدراسية المختلفة، والهدف الأساسي والرئيسي من هذه المتابعة هو معرفة مقدار تفاعل الطالب وحجم استيعاب الطلاب والطالبات لشرح المعلمين وللمادة العلمية وأيضا على الفيديوهات والصوتيات المختلفة، وأيضا التأكد من حضور الطلاب في الدروس الإلكترونية، وعمل الواجبات الدراسية الخاصة بهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة الإطلاع على سجي متابعة الطلاب عن بعد بحساب ولي الأمر عن طريق منصة مدرستي الإلكترونية 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

متابعة الطلاب عن طريق منصة مدرستي

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باعتماد مدرستي منصة الإلكترونية للتعليم عن بعد، بهدف استمرار التعليم لجميع المراحل التعليمية المختلفة بدون توقف في ظل الظروف لتي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، كما توفر مدرستي منصتي الشرح الكامل لجميع المواد التعليمية المختلفة لجميع المراحل التعليمية، وأيضا يمكن من خلالها التواصل مع المعلمين والمعلمات لمعرفة مستوي الطلاب الدراسي، كما توفر مدرستي أيضا مجموعة من الفيديوهات المختلفة لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي .

طريقة الاطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بعد عبر منصة مدرستي

يقوم المعلمين في المملكة العربية السعودية بعمل ملف لكل طالب وطالبة، يوجد بداخل كل ملف كل الأشياء التي تخص الطلاب مثل، الحضور والغياب ودرجات الاختبارات التي يحصل عليها الطلاب ومستوي التحصيل الدراسي لديهم، ويمكن متابعة كل هذه الأشياء عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا قم بالدخول إلى منصة مدرستي عن طريق شبكة الأنترنت، وعمل تسجيل دخول مدرستي .

عن طريق شبكة الأنترنت، وعمل . أكتب اسم المستخدم .

كتابة الرقم السري لعمل تسجيل الدخول .

أنقر على خانة ( التقارير والإحصاءات ) .

أحتر خانة ( تقارير الطلاب ) .

أنقر على ( سجل متابعة الطلاب ) .

سوف يعرض الموقع كل السجلات الخاصة بالطالب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة الإطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بعد بحساب ولي الأمر عبر منصة مدرستي 2021 في المملكة العربية السعودية .