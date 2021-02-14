نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر سعودي عالمي لتطورات الليزر وطب الجلد التجميلي 25 فبراير2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤتمر سعودي عالمي لتطورات الليزر ، وطب الجلد التجميلي سوف ينعقد لمدة ثلاثة أيام في المملكة، بداية من يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، وحتى يوم السبت الموافق 27 فبراير لعام 2021م، والمؤتمر السعودي العالمي أحد المؤتمرات الفريدة من نوعها، فهو الأول في المنطقة من حيث المستوى العالمي الرفيع، والمتميز للحضور والمتحدثين، حيث سيضم مجموعة من كوكبة أعلام العالم في مكان واحد، وقد صرح رئيس المؤتمر الدكتور سامي بن ناصر السويدان، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ، أن المؤتمر سوف ينعقد بحضور رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفسور ثوماس روهرر، إضافة إلى رئيس الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد البروفسور ماثيو افرام ، وأيضًا كوكبة من رواد التخصص من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أوروبا، وفي كندا، وفي أستراليا، وفي جنوب أفريقيا، والجدير بالذكر أن المؤتمر العلمي العالمي، معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر.

مؤتمر سعودي عالمي لتطورات الليزر

والهدف من المؤتمر السعودي العالمي، الاهتمام بالتطورات الحديثة في مجال طب وعلوم الليزر، ومتابعة أحدث التقنيات العالمية المعتمدة على الطاقة مثل تقنيات الضوء، وأيضًا تقنيات الموجات الترددية الحديثة، والتقنيات الفوق صوتية العالية الشدة والكهرومغناطيسية، وتقنيات التبريد الحديثة وغيرها من التقنيات التي يتم استخدامها في طب وجراحة التجميل، ويهدف المؤتمر السعودي العالمي أيضًا لمتابعة الطرق الحديثة في الحقن التجميلي، وكيفية تطبيقها، وإجراءها وفق أعلى مستويات الأمان، والجدير بالذكر أنه بعد إعلان وزارة الصحة عن خبر عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، فالمؤتمر سوف ينعقد افتراضيًا للمحافظة على سلامة الجميع.

أهداف مهمة ومتنوعة من المؤتمر السعودي العالمي لطب الجلد التجميلي

وقد صرح رئيس المؤتمر الدكتور سامي بن ناصر السويدان، أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى جانب هام، وهو الاهتمام بتأهيل الأطباء الممارسين، لاستخدام الليزر والتقنيات المعتمدة على الطاقة بطريقة مهنية صحيحة، خاصة لدى ذوات البشرة الداكنة، وهي طبيعة لون بشرة معظم السكان الشرق أوسطيين، عن طريق التالي:

كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة المختلفة، ومدى ملائمتها للحالات المعالجة.

القيام بتوفير سبل علاج آمنة أثناء وبعد العلاج بالتقنيات الحديثة.

تجنب المضاعفات التي يمكن حدوثها، نتيجة بعض الإجراءات التجميلية، يعد أبرز أهداف التجمع العلمي العالمي رفيع المستوى، عن طريق التعرف على الطرق الحديثة، والإجراءات اللازمة لتجنبها.

كيفية اكتشاف المضاعفات في أوقات مبكرة، حال حدوثها والتدخل السريع الفوري، لتجنب عواقب أشد خطورة.

دعوة الدكتور سويدان لكافة الأطباء المختصين بالمملكة

وقد دعا الدكتور سامي بن ناصر السويدان، كافة الأطباء ذوي العلاقة بمجال طب الجلد التجميلي، والأطباء المختصين والمتدربين بالمملكة العربية السعودية، لاغتنام تلك الفرصة الذهبية بحضور المؤتمر العلمي العالمي الافتراضي، للاستفادة من تلك النخبة العالمية العلمية المتختصصين.