نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن صرف معاش الضمان الإجتماعى عن شهر رجب ورابط تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الإجتماعى السعودى، وهو يكون على هيئة صرف للمستفيدين منه مبلغ من المال شهرياً، وتكون أموال هذا المعاش من الزكاة، وهو متاح فقط للسعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة من الذين تتحقق بهم شروط الإستحقاق التى وضعتها وزارة التضامن الإجتماعى السعودية.

والإناث الأجانب المتزوجين من سعودي تستثنى من شرط الجنسية وأيضاً أرملة السعودة التي لها أولاد من نسله تستثنى من شرط الجنسية ، وأيضاً من الفئات المستثاة من شرط الجنسية هم أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

كما يسمح بالإستفادة من برنامج المعاش ذوى الإعاقة، و الأرامل التى ليديهم أطفال أيتام، ويشمل أيضاً برنامج معاش الضمان الأيتام الذين لا يملكون وثائق إثبات الجنسية السعودية ويحملون بطاقة تنقل، وذلك طبقاً للشروط المحددة لذلك بما منصوص عليه بلوائح نظام الضمان الاجتماعي السعودى.

موعد صرف معاش الضمان الإجتماعى السعودى

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd” عن أن يوم الأحد 14/2/2021 بدء صرف مبلغ الضمان الاجتماعي الشهرى المستحق عن شهر رجب لسنة 1442 ويمكن للمستفيدين الإستعلام عن المبالغ المستحقة عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابهم الإلكترونى عبر الرابط الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعى السعودىالاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعى السعودى hrsd.

وقامت الوزارة بالتنبية على جميع المستحقين للمعاش بضرورة الإسراع بتحديث بياناتهم لدى الوزارة حتى لا ينقطع المعاش ويستمر الصرف بشكل دورى، وقد أتاحت الوزارة تحديث البيانات بطريقة إلكترونية عن طريق الدخول إلى موقع الوزارة وذلك لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك عبر الضغط على الرابط تحديث بيانات معاش الضمان الإجتماعى السعودى.

الفئات المستهدفة فى برنامج الضمان الإجتماعى

يستهدف برنامج معاش الضمان الإجتماعى السعودى بالمملكة المواطنين الذين بلغوا سن الستين سواء كانوا ذكر أو إناث، كما يشمل البرنامج الأشخاص العاجزون عن العمل سواء كان هذا العجز دائم أو مؤقت أو كان العجز بسبب إعاقة جسدية.

كما يشمل برنامج الضمان الإجتماعى السعودى الأسرة التى ليس لها من يعولها مثل المرأة المطلقة ولديها أبناء، والأرملة التى لديها أبناء، والأسرة التى هجر عنها من يعولها، الأسرة التى موقفها معلق مع من يعولها، وأيضاً يشمل البرنامج الأسر التى غاب وأختفى أو فقد من يعولها، وأسرة مدمن تعاطى المخدرات.

ومن الفئات التى يشملها برنامج معاش الضمان الإجتماعى السعودى هى الأسر التى بدون عائل و تشمل: المطلقات، الأرامل، الزوجة المهجورة، الزوجة المعلقة، الزوجة التى غاب زوجها أو فُقد، زوجة متعاطى المخدرات.

ويشمل برنامج الحماية أيضاً الأيتام مثل الأبن الذى توفى والده، البنت التى توفى والدها، اليتيم مجهول أحد والديها أو مجهول الأب والأم، اليتيمة مجهولة أحد والديها أو الأب والأم.