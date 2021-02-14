نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وأقساط حتى 5 سنوات من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب أحد عروض التمويل الشخصي التي يقدمها بنك الرياض لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بمدة سداد لقيمة التمويل تصل حتى 60 شهر ، وقد جاء بنك الرياض كواحد من أهم وأكبر البنوك في المملكة والذى يسعى إلي أن يصبح الإختيار الأول للأفراد والشركات في مجال التمويل وذلك من خلال السعي في تقديم عروض بنكية متميزة وحلول تمويلية ترضى كافة المتطلبات المالية التي يحتاج إليها المواطن السعودى والمواطن المقيم أيضاً كما يوفر البنك العديد من الإمتيازات والتسهيلات التي يمكن أن يحصل العميل عند طلب المنتجات التمويلية المتاحة لدي بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل بنك الرياض بهامش ربح تنافسي. يمكن الحصول على هذا المنتج بدون تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل وذلك لبعض الفئات التي يحددها البنك. يوفر بنك الرياض هذا المنتج بمبالغ تمويلية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي. مدة سداد قيمة التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتى 5 سنوات. موافقة سريعة وفورية من بنك الرياض على طلب الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي بنك الرياض. يوفر البنك المنتج من خلال متطلبات سهلة وبسيطة.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الرياض

عمر المتقدم السعودي يجب أن يكون لا يقل 18 سنة وذلك للحصول على التمويل الشخصي. إذا كان طالب التمويل من غير السعوديين فيشترط أن يكون عمره لا يقل عن 22 سنة. الحد الأدنى للدخل الشهرى لطالب التمويل هو 10 الأف ريال سعودي وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك الرياض بدون تحويل الراتب. يشترط أن تكون مدة الخدمة في وظيفة طالب التمويل لا تقل عن سنة كاملة وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي. إلتزمات العميل المالية لدي بنك الرياض أو أي جهات أخري يجب أن تكون لا تزيد عن 33٪ من إجمالي الدخل الشهري لطالب التمويل وذلك من أجل الحصول على تمويل بنك الرياض.

كيفية التقديم على الطلب والوثائق المطلوبة

لتقديم طلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتوفر لدي بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية يحب أن يقوم طالب التمويل بزيارة أحد فروع بنك الرياض وتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح تلك الوثائق والمستندات اللازمة.

تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو نسخة من بطاقة الهوية لطالب التمويل الغير السعودي.

يجب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج طلب تمويل المرابحة المتوفر لدي بنك الرياض.

يلزم تقديم شهادة تعريف تخص الدخل الشهري لطالب التمويل من جهة العمل وذلك لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض.