الصحة تؤجل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية 1442هـ

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عمر شويل - جدة الصحة تؤجل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق ، بالمملكة العربية السعودية، لحين إشعار لاحق، حيث أصدرت اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021م، وزارة الصحة السعودية تعميم عاجل موجه، بتأجيل حملة شلل الأطفال المحدودة لعام 1442هـ، إلى خمسة مناطق هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، محافظة جدة، ويرجع ذلك بسبب الوضع الصحي الحالي، لجائحة فيروس كورونا المستجد، وما تواجهه وزارة الصحة، من تحديات حفاظًا على سلامة المواطنين، ومنعًا لتفشي العدوى، والجدير بالذكر أن المناطق المذكورة ، هي أكثر المناطق التي ترعاها وزارة الصحة ضد شلل الأطفال، لأنها من أكثر مناطق إصابة بهذا الفيروس.

الصحة تؤجل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق

وقد أكدت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بالمملكة، بضرورة توجيه المديريات التابعة لتلك المناطق، للمختصين بتأجيل القيام بالحملات الدورية السنوية الخاصة بتطعيمات شلل الأطفال، وهي المناطق الأكثر عرضة للإصابة بفيروس شلل الأطفال، وهي مناطق الحج، والمناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حتى إشعار لاحق، تفاديًا وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والجدير بالذكر أنه تم منذ عدة أيام إصدار خبر عاجل تصاعد حالات كورونا بالمملكة، مما دفع الوزارة للقيام بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين، عن طريق الصحة راجعوا عيادات تطمن بالمملكة، والحفاظ على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، إضافة للحس على الإلزام بتطبيق توكلنا tawakkalna، وهو ما قامت بإصداره في قرار رسمي الجمارك السعودية تطبيق توكلنا إلزامي، ولا ننسى أيضًا بسبب تصاعد الحالات المصابة، فقد كان منع التجول قرار وزارة الداخلية في حال الحاجة إليه، هو ما لوح به وزير الداخلية في آخر مؤتمر.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا

ومن الملاحظ أن وزارة الصحة السعودية، تقوم بجهود مضنية لمنع تفشي العدوى، سواء من خلال الإعلان اليومي عن عدد الحالات المصابة، أو من خلال تسخير كافة الطرق الوقائية والعلاجية للمواطن السعودي، منعًا لتفشي الوباء، أو من خلال كافة التحذيرات بالتباعد الجسدي، وهو ما أقرته الموارد البشرية التباعد الجسدي الإلزامي في كافة أماكن العمل، أو بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، والمؤسسات والشركات بالقطاعين العام والخاص، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومن خلال حملات تجوب المملكة، تنسيقًا مع وزارة الداخلية، لغلق الأماكن العامة المخالفة للتعليمات.