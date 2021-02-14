طريقة تقديم طلب للحصول على معاش التقاعد 1442 عبر التأمينات الاجتماعية السعودية

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عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريقة تقديم طلب للحصول على معاش التقاعد 1442 للمواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية، والذي تم إطلاقه من خلال مجلس الوزراء السعودي لكي يتم إتاحة الكثير من الخدمات للمواطنين بدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان حيث يعد ذلك أكثر راحة لهم وأكثر سلامة لهم ولغيرهم حيث أن التجمعات أصبحت تشكل خطر كبير على صحة الجميع، ولذلك تحرص المملكة على جعل جميع الخدمات التي تخص المواطنين تتم من خلال النظام الإلكتروني.

تقديم طلب معاش التقاعد 1442

وأعلنت وزارة التأمينات الاجتماعية السعودية عن إمكانية تقديم الطلب للحصول على المعاش التقاعدي من خلال الإنترنت في جميع أنحاء المملكة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية

الدخول على المعاشات.

إدخال بيانات المواطن المطلوبة.

سوف يتم ظهور أهلية المواطن للحصول على المعاش.

في حال ثبوت أهليته يمكنه تقديم الطلب بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية.

وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سوف يقوم المسؤولين بمراجعة كافة الإجراءات التي تمت وفي حال كانت صحيحة سوف يتم إيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي الخاص بالمواطن، وذلك في بداية كل شهر ميلادي.

بيانات معاش التقاعد

وأعلنت الوزارة بأنه يجب على المواطن مقدم الطلب إدخال كافة البيانات التي يتم طلبها من الموقع بشكل صحيح وعدم ترك أي طلب فارغ حتى لا يتم رفض الطلب، وتكون تلك البيانات المطلوبة كالآتي:

توفر الطلب على رقم الاستبيان البنكي.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

كتابة بيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

مراجعة كافة التفاصيل والتأكد منها قبل الإرسال.

إرسال الطلب.

وجاء ذلك بعد أن تواردت الكثير من التساؤلات من قبل المواطنين عن طريقة تقديم الطلب إلكترونيا حيث أعلنت الوزارة بأنها تقوم بالتسهيل على المواطنين بالقيام بكل الخطوات بدون أي صعوبة.

التأمينات الاجتماعية السعودية 1441

وتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالعديد من الخدمات والتي تقدمها من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها وذلك للتسهيل على المواطنين مثل الاستعلام عن بيانات المتقاعدين، واستعراض بيانات الملف الشخصي، وحاسبة المعاش الشهري واستعراض التسلسل الزمني للأجور والاشتراكات وغيرها من الخدمات الأخرى.