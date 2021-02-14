نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمتقاعدين بنك التسليف يبدأ من 18 ألف ريال بدون رسوم وأسهل الإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمتقاعدين بنك التسليف من الرجال والنساء على حد سواء يشمل القطاع الحكومي والخاص والتأمينات بحد أدنى للراتب وأطول فترة سداد وإجراءات ميسرة، يأتي هذا ضمن هدف بنك التنمية الاجتماعي في تقديم الحلول التمويلية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً في المملكة ممن هم يحتاجون إلى المال من أجل تحسين الحالة المعيشية سواء لشراء المستلزمات والمتطلبات الضرورية أو لعمل مشروع، حيث يسمى هذا القرض الميسر تمويل الأسرة لما يشمله من معظم الفئات والأسر ذو الدخل المحدود بالإضافة إلى الأرامل وربة المنزل التي تعول أطفالاً وتحتاج إلى المال لدعم مسيرة الحياة من خلال رابط تمويل شخصي مدعوم للنساء والرجال، كل هذا لرفع مستوى المعيشة والمساواة بين فئات المجتمع.

تمويل شخصي للمتقاعدين بنك التسليف

أتاح بنك التسليف عدة قروض ميسرة منها تمويل الأسرة، الترميم، الزواج، كنف، أهل، وتمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين الذين لهم دخل محدود والأشخاص الذين لم يجدوا فرصة عمل أو وظائف مناسبة بشرط أن يكونوا قادرين على العمل، ويعد تمويل نفاذ إحدى التمويلات المدعومة لذلك عليها طلب كبير من قبل المواطنين والمواطنات، ولا ينسى بنك التنمية المتقاعدين نساء ورجال في حقهم من الحصول على قرض شخصي ميسر بحد أدنى للراتب على أن يكون هناك ضامن أو كفيل عند طلب القرض لا يزيد عمره عن 55 سنة وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد العمر عن 70 سنة.

كيفية التقديم على تمويل شخصي للمتقاعدين بنك التسليف

الكثير من المواطنين والمواطنات في السعودية يريدون الحصول على أسهل تمويل شخصي بالتقسيط المرن لضمان عدم التعثر في السداد والراحة التامة لحين الانتهاء من التسديد وبعدها يمكن الحصول على قرض ثاني بنك التسليف ، وبهذا تكون الفرصة أكبر للحصول على المال بشكل ميسر وبصورة متتالية لتحسين ورفع الحياة المعيشية لك ولأسرتك، ولهذا أتاح بنك التنمية التقديم على تمويل شخصي للمتقاعدين كل القطاعات والأسرة عموما ويضم أيضاً الأرامل والمطلقات وربات المنازل من خلال رابط بنك التنمية الاجتماعية وعلى كل متقدم للقرض استيفاء الشروط المحددة على حسب كل فئة على حدى الموجودة داخل الموقع الخاص بالبنك بالمتطلبات التالية:-

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان.

رقم الجوال المسجل به في بوابة أبشر الإلكترونية.

توثيق الكفالة.