نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بيان وزارة الداخلية حول الإجراءات الاحترازية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيان وزارة الداخلية ، أعلنت منذ قليل وزارة الداخلية عن آخر تطورات الإجراءات الاحترازية داخل أراضي المملكة العربية السعودية فيما يخص قرار إيقاف التجمعات البشرية والأنشطة والفعاليات الترفيهية، وجاء ذلك بعد تصريحات من مصدر مسؤول في الوزارة يتضمن تفاصيل “إلحاقاً بالبيان الذي تم إقراره في الحادي والعشرين من جمادى الفائت”، وبالتناسب مع ما رفعته الجهات المختصة الصحية فيما يخص الإجراءات والبروتوكولات المتبعة تم تعديل بعض القرارات والموضحة أدناه.

بيان وزارة الداخلية فيما يخص الإجراءات الاحترازية

هذا وتتضمن بيان الوزارة الجديد أهميه تكثيف الجهود من أجل تجنب ارتفاع الإصابات في كافة مدن المملكة العربية السعودية، ومع وجود بعض المؤشرات التي تدل على ذلك وظهور تراخي بين المواطنين ظهر في الفترة الأخيرة بما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الصحية والاحترازية التي اعتمدتها وزارة الصحة، ومن أجل إعادة تحقيق السيطرة على الوضع الصحي، تقرر تمديد الإجراءات الاحترازية لما لا يقل عن ثلاثة أسابيع تبدأ من الساعة العاشرة من مساء الأحد الموافق للثاني من شهر رجب 1442، وعلى التاريخ الميلادي في الرابع عشر من فبراير 2021 بحيث يكون عدد الأيام الإجمالي 30 يوما، من الممكن أن يتم تمديدها بحسب ما يتطلبه بالوضع.

الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بيانها هذا

أولا إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية

ثانيا العمل على إغلاق دور السينما وباقي المراكز الترفيهية ومراكز الألعاب إن كانت المستقلة أو المتواجدة في المطاعم

وباقي المراكز الترفيهية ومراكز الألعاب إن كانت المستقلة أو المتواجدة في المطاعم إيقاف عمل الصالات والمراكز الرياضية

أن لا يزيد الحد الأعلى لأي تجمع بشري في أي مناسبة اجتماعية 20 شخص

تعليق توفير خدمات الطلبات الداخلية للمقاهي والمطاعم وما يشابهها، ويتم الاقتصار فقط على تقديم الطلبات الخارجية

كما لفت المصدر الانتباه إلى أهمية التزام جميع المواطنين بهذه الإجراءات رفقة الإجراءات الصحية الأخرى التي وردت في بيان وزارة الداخلية حول إجراءات مراكز الترفيه وغيرها “طالع التفاصيل”، والذي صدر في الثالث من فبراير الفائت، بما يشمله المناسبات والتجمعات والحفلات والجنائز والاجتماعات ونحوها

وغيرها “طالع التفاصيل”، والذي صدر في الثالث من فبراير الفائت، بما يشمله المناسبات والتجمعات والحفلات والجنائز والاجتماعات ونحوها كما أضاف مصدر الوزارة أن كل هذه الإجراءات الصحية التي تمت الإشارة إليها في البيانين السابقين سيتم إخضاعها بشكل دوري للتقييم من الجهات الصحية المختصة.