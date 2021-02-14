نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تُقرر 20 يوماً أضافياً لتمديد العمل بالإجراءات ألاحترازية فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية انه سوف يتم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً أضافية بداية من مساء يوم الأحد، الموافق 14/2/2021 والموافق 2/7/1442 هجرياً ليكون بذلك إجمالي الأيام 30 يوماً قابلة للزيادة والتمديد وحسب متطلبات الوضع الحالي ومن اجل التحكم في الوضع الوبائي بالإضافة إلي بعض البيانات التي يتم العمل بها وتم اصدرها بشكل كامل خلال الفترة الحالية والتي يمكن تجديدها أو زيادة استمرارها خلال الأيام المقبلة. المملكة تُقرر ضرورة أيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية. ضرورة إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وكذلك أماكن الألعاب الداخلية الموجودة في المطاعم أو المستقلة ومراكز التسوق وغيرها والمركز الرياضية والصالات الرياضية. ضرورة أن لا تزيد التجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً. ضرورة الالتزام بذلك والالتزام بجميع الإجراءات الوقاية اللازمة الواردة في البيان السابق والتي تخص الحفلات والجنائز والتجمعات والمناسبات. بالإضافة إلي ذلك تخضع جميع الإجراءات للمتابعة التامة ويجب العمل بها. وزارة الداخلية السعودية نص البيان الذي تم من خلال وزراه الداخلية السعودية والذي يعتبر في إطار سعي المملكة حفاظاً على المواطنين.

نتيجة الوباء الحالي وتقليل الضرر قدر الإمكان وفقاً لما يتناسب مع رؤية المملكة. كما إنها تعد واحدة من الخطوات التي يتم من خلالها تحسين الأوضاع الحالية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بشكل كامل وبطريقة جيدة.

تخضع جميع البيانات السابقة للتقييم المستمر من الجهات المختصة بذلك.

إمكانية تعديل البيانات السابقة وفق الحاجة لذلك.

استمرار العمل بها 20 يوماً إضافياً مع إمكانية تجديدها أو لا.

يستمر الوضع الحالي حتي إصدار بيان جديد بإيقاف أو استمرار الوضع الحالي.

وفي حالة اصدرا قرارات جديدة سوف نقوم بحصرها لكم ويمكنكم المتابعة معنا دقيقة بدقيقة من خلال ثقفني الإخباري أول بأول. البرلمان يناقش تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث للسجن المشدد والعزل من الوظيفة

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