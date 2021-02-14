نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل السعودية بيان وزارة الداخلية وإجراءات طارئة بالمملكة ومنع التجمعات 20 يوما في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن إجراءات طارئة بالمملكة منها تمدد إغلاق المطاعم والمقاهي وتمنع التجمعات 20 يوما بسبب كورونا، وعن آخر المستجدات في الإجراءات الاحترازية داخل أراضي المملكة العربية السعودية بخصوص قرار وقف التجمعات البشرية والأنشطة والفعاليات الترفيهية.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا، أعلنت فيه تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوما قابلة للزيادة، مع الاستعلام عن مخالفة الكمامة بسبب ما تعانيه البلاد جراء أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد تصريحات مصدر في وزارة الداخلية السعودية تضمنت تفاصيل البيان الذي تم إقراره

بيان وزارة الداخلية السعودية 2021 لمواجهة فيروس كورونا

صرَّحَ مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 3 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك.

وأضاف المصدر في بيانة حول مواجهة فيروس كورونا أن التراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي:

ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز، وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

إجراءات السعودية لمواجهة فيروس كورونا

إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية العمل على إغلاق دور السينما وباقي المراكز الترفيهية ومراكز الألعاب إن كانت المستقلة أو المتواجدة في المطاعم إيقاف عمل الصالات والمراكز الرياضية أن لا يزيد الحد الأعلى لأي تجمع بشري في أي مناسبة اجتماعية 20 شخص تعليق توفير خدمات الطلبات الداخلية للمقاهي والمطاعم وما يشابهها، ويتم الاقتصار فقط على تقديم الطلبات الخارجية.

كما لفت المصدر الانتباه إلى أهمية التزام جميع المواطنين بهذه الإجراءات رفقة الإجراءات الصحية الأخرى التي وردت في بيان وزارة الداخلية حول إجراءات مراكز الترفيه وغيرها والذي صدر في الثالث من فبراير الفائت، بما يشمله المناسبات والتجمعات والحفلات والجنائز والاجتماعات ونحوها،

كما أضاف مصدر الوزارة أن كل هذه الإجراءات الصحية التي تمت الإشارة إليها في البيانين السابقين سيتم إخضاعها بشكل دوري للتقييم من الجهات الصحية المختصة.

قرار مكافحة فيروس كورونا في السعودية

تأتي القرارات الجديدة، بعد قرار آخر، صدر، مساء أول أمس الثلاثاء، والذي يقضي بما يلي:

تعليق السماح بدخول بلاد الحرمين لغير المواطنين والممارسين الصحيين والدبلوماسيين وعائلاتهم وذلك بشكلٍ مؤقت، من 20 دولة.

يبدأ تنفيذ القرار، من مساء أمس الأربعاء، 3 فبراير 2021، الموافق ليوم 21/6/1442.

يستثنى من القرار الدبلوماسيين والعاملين في القطاع الطبي، وفق ما أوردته فضائية “العربية” السعودية.