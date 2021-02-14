نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أحوال الطقس في السعودية اليوم الأحد 2 رجب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحوال الطقس في السعودية من الأمور التي يتم البحث عنها يوميا في السعودية لمعرفة تطورات الطقس ويحدد وضعه المركز الوطني للأرصاد التابع للحكومة السعودية، ويقوم عادة بإصدار بيانات بشكل دوري في آخر توقعات الطقس في الرياض وباقي المدن السعودية، هذا وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول الأمطار الرعدية رفقة رياح نشطة في مرتفعات الباحة وفي مكة المكرمة، حيث ستمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة بوجود سحب غائمة جزئيا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الرعدية في مرتفعات جازان ومدينة عسير.

أحوال الطقس في السعودية اليوم الأحد

كما تضمنت تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية حركة الرياح السطحية المتواجدة على البحر الأحمر، بحيث ستكون بالاتجاه الشمالي الغربي وإلى الشمالي على الجزأين الأوسط والشمالي، فيما ستكون جنوبية شرقية إلى اتجاه جنوبي غربي على الضفة الجنوبية بسرعة تتراوح ما بين 15 كم و40 كم بالساعة، كما سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من حوالي متر إلى مترين تقريبا، وفيما يخص حالة البحر فسيكون متوسط الموج.

حالة الطقس في الخليج العربي والمدينة المنورة

هذا وقد تضمن بيان المركز الوطني للأرصاد حركة الرياح السطحية على الخليج العربي بحيث ستكون شمالية غربية وبسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 40 كم بالساعة، فيما سيلاحظ ارتفاع الموج من متر إلى مترين بشكل تقريبي، وعلى صعيد متصل ستكون حالة الطقس في المدينة المنورة رعدية ماطرة بعد تكون سحب رعدية وتشمل هذه التأثيرات رياح سطحية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة وفي محافظات الحناكية والمهد، الجدير بالذكر أن الحالة تبدأ من الثالثة عصرا وستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد.

حالة الطقس في مدينة الرياض اليوم الأحد 14 فبراير 2021

ستكون الرطوبة: 28%

مدى الرؤية: 10ك.م.

نقطة الندى: 5 درجات

شكل الرياح: ك.م/س شمالي

درجة الحرارة ما بين 13 درجة وحتى 27 درجة.