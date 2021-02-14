نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي شهر رجب 1442 رابط وزارة الموارد البشرية اليوم 2 رجب في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ظل بحثنا عن ما يهم المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وجد أهتمام كبير من قبل مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي شهر رجب الحالي عن موعد نزول الراتب للأسر والأفراد المستحقين للراتب، الذي تصرفه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر التي ليس لها عائل، وراتب الضمان من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية مثل المساعدة المقطوعة، وكثير من البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية للأسر الأقل دخلاً كي تعينهم على أعباء الحياة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد.
رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي شهر رجب 1442
يمكن لجميع الأفراد والأسر المستحقة للراتب أن تدخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسجيل بياناته ومعرفة ما إذا كان الراتب قد تم إيداعه في حسابه الشخصي أم لا.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442
أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم صرف راتب الضمان الخاص بشهر رجب، بعد ظهر اليوم الأحد 2021/02/14 الموافق 2 من شهر رجب عام 1442 هجري للمستحقين.
الفئات المستهدفة للحصول على راتب الضمان
- النساء الذي ليس لهم عائل.
- الأسر التي فقدت عائلها الوحيد.
- الأفراد العاجزون عن العمل نظراً لظروف صحية.
- الأطفال اليتامى المتوفي عائلهم.
- كبار السن ومن بلغ سن الشيخوخة.
طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي شهر رجب
- الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن راتب الضمان.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتسجيل رمز التحقق الشخصي.
- الضغط على كلمة الاستعلام.
- سوف يظهر تفاصيل الراتب ومن ثم يتم صرفه من ماكينات الصراف الألي المنتشرة في كل محافظات المملكة.
قيمة راتب الضمان الاجتماعي
- فرد واحد يصرف له 1000 ريال سعودي شهرياً.
- فردين يتم صرف 1285 ريال سعودي شهرياً.
- 3 أفراد يتم صرف مبلغ 1570 ريال سعودي.
- 4 أفراد يتم صرف مبلغ 1855 ريال سعودي.
- 5 أفراد يتم صرف مبلغ 2140 ريال سعودي.
- 6 أفراد يتم صرف مبلغ 2420 ريال في الشهر.
وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة وصحيحة لقارئنا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية.
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