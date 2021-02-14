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عمر شويل - جدة تشهد المرحلة الحالية الكثير من التغيرات، و خاصة في طريقة استخراج جميع المستندات و الوثائق و غيرها من المعاملات التي يحتاج إليها المواطن و المقيم يوميا، و التي أصبح اليوم أغلبها إن لم يكن جميعها يتم اصدارها بشكل الكتروني تجنبا للزحام و انتشار العدوى اضافة الى توفير الوقت و المجهود لصاحب المعاملة، ولهذا السبب أيضا فقد حدد تطبيق توكلنا عدد معين من تصاريح التجمع التي يسمح للفرد باستخراجها يوميا، سواء كان هذا التجمع حكومي أو تجاري و ذلك بهدف أن يكون الوضع دائما تحت السيطرة، واليوم نتعرف معا على خطوات استخراج تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال السطور التالية .

كيف يتم استخراج تصاريح السفر الاستثنائية؟ الجوازات السعودية تجيب

ومع ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، فقد قامت القيادة بإصدار عدد من القرارات الهامة كان منها الأمر بتعليق سفر المواطنين اضافة إلى إغلاق كافة منافذ السفر، سواء كانت البرية والبحرية والجوية وذلك حتى تاريخ 17/5/2021، من أجل العمل على الحد من انتشار الجائحة وجميع السلالات التي قد يتحور إليها في المملكة، ولكن على الرغم من ذلك فقد يحتاج بعض من مواطني المملكة الى السفر خارج البلاد لظروف غير متوقعة وتكون طارئة واستثنائية.

علما بأن تلك الحالات الاستثنائية التي يصدر لها تصريح السفر هي حالات انسانية في المقام الأول، ومنها على سبيل المثال :

حالات لم شمل الأسرة.

الإقامة الدائمة خارج المملكة

حالات الوفاة بالخارج.

وكما سبق و أشرنا فقد قامت المديرية العامة للجوازات، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ”

تعرف على خطوات خدمة (تصاريح السفر الاستثنائية) المتاحة عبر منصة #أبشر الإلكترونية#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/B4Mn5I9KF2 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) December 5, 2020

يتم دخول المستفيد على الحساب الخاص به على منصة أبشر.

يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة ” خدمات “

يقوم المستفيد باختيار “الجوازات”.

يقوم المستفيد باختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات (طلب جديد).

يقوم المستفيد باختيار القطاع الحكومي المطلوب.

يقوم المستفيد باختيار جهة إصدار التصاريح.

وفي هذه النقطة يجب على المستفيد أن يوضح إذا كان واحدا من ضمن الحالات الاستثنائية وما هي الحالة اذا كانت : لم الشمل أو من أجل الإقامة الدائمة خارج المملكة أو من أجل حالات الوفاة بالخارج.

وفي هذه النقطة يجب على المستفيد أن يوضح إذا كان واحدا من ضمن الحالات الاستثنائية وما هي الحالة اذا كانت : لم الشمل أو من أجل الإقامة الدائمة خارج المملكة أو من أجل حالات الوفاة بالخارج. يقوم المستفيد بارفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تختلف من حالة لأخرى، حيث أن كل حالة لها أوراق خاصة بها.

يقوم المستفيد بتقديم الطلب.

سوف تصل رسالة على جوال المستفيد تتضمن رقم الطلب .

بالكشف عن الخطوات التي يجب اتباعها عند إستخراج تصاريح السفر الاستثنائية، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، من خلال انفوجراف مبسط يوضح الخطوات كالتالي:

جدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات قد طالبت المستفيد، بضرورة رفع كافة المستندات في مرفق واحد فقط ، على أن لا يتجاوز حجم الملف واحد ميجابايت فقط، و أن تكون صيغة الموفق واحدة من الصيغ التالية: (JPEG-JPG-PNG-PDF).