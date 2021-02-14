نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية بالسعودية خطوات التسجيل وخدماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية هى إحدي المنصات الإلكترونية التى قامت بتدشينها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتهدف المنصة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية وتعريف صاحب العمل كافة الحقوق والواجبات التي يجب عليه الالتزام بها، كما تهدف المنصة لعرض كافة الإجراءات القانونية، كما أنها تعتبر برنامج متكامل يوفر خدمة متكاملة للعمالة المنزلية بمجالاتها المختلفة مثل الممرضين، وعاملة المنزل، والسائقين، والطباخين، وتهدف برنامج “مساند” لتحسين أوضاع العاملين وحفظ حقوقهم، كما أن المنصة يمكن من خلالها التسجيل فى العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهم هذه الخدمات خدمة استقدام العمالة المنزلية بكافة أنواعها.

طريقة الدخول فى نظام مساند

تهدف المنصة فى المقام الأول لتسهيل وتيسير استقدام العمالة المنزلية وتقليل الاجراءات التى يقوم بها المواطن لمكاتب العمل، ولكى يستفيد المواطن السعودي من منصة “مساند” عليه التسجيل فى المنصة أولا من خلال اتباع الاجراءات التالية.

يجب على المواطن الذى يرغب فى التسجيل فى منصة مساند أن يكون له حساب فعال فى “أبشر”.

يقوم المواطن بالدخول على رابط منصة مساند والضغط على تسجيل حساب جديد، ملء جميع البيانات المطلوبة للتسجيل.

إذا كان المواطن سعودي يقوم بإدخال رقم الهوية، ورقم الجوال، وإذا كان المواطن مقيم يقوم بإدخال رقم الإقامة، ورقم الجوال ثم الضغط على التالي.

سوف تصلك رسالة على رقم الجوال المسجل تحتوى على كلمة المرور، يتم إدخال كلمة المرور والبريد الالكتروني لتفعيل الحساب على “برنامج مساند”.

الخدمات التى يقدمها “نظام مساند”

استخراج تأشيرة استقدام عمالة منزلية.

توفير عناوين الشركات والمكاتب التى تقوم باستقدام العمالة من الخارج.

اصدار قائمة عمالة منزلية.

اصدار قائمة بالجنسيات المسموح استقدام عمالة منزلية منها.

الاستعلام عن أسعار شركات استقدام العمالة المنزلية.

خدمة طباعة التأشيرة.

خدمة الاستعلام عن أسعار استقدام العمالة من الخارج.

كيفية طباعة التأشيرة من “منصة مساند”

يتم الدخول على المنصة، وتسجيل الدخول بحساب المستخدم من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم النقر على تبويب التأشيرات الصادرة، ثم تحديد التأشيرة التى تريد طباعتها ثم الضغط على طباعة.

أسعار استقدام العمالة من خلال “برنامج مساند”

تختلف أسعار استقدام العمالة من خلال منصة مساند حسب جنسية العامل والدولة القادم منها وكذلك بحسب نوع العمالة والمهنة كالتالي:-

مهنة السائق الخاص تتراوح ما بين 500 ريال إلى 1800 ريال.

مهنة الممرضة المنزلية تتراوح ما بين 8500 ريال وحتى 20 ألف ريال.

مهنة طباخ منزل تتراوح ما بين 380 ريال وحتى 14 ألف ريال.

مهنة عامل منزل تتراوح ما بين 450 ريال وحتى 12 ألف ريال.

مهنة عاملة منزلية تتراوح ما بين 7500 ريال وحتى 19 ألف ريال.