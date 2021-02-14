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عمر شويل - جدة المركز الوطني للأرصاد: الأحد سحب وأمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة ، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن طقس اليوم الأحد ملبد بالغيوم وتتكون السحب الرعدية وهطول الأمطار الغزيرة على 5 مناطق.

قال المركز الوطني عبر موقعه الرسمي بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ” الباحة ومكة المكرمة ” حيث أنها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، مع فرص تكون السحب الرعدية على مرتفعات ” جازان وعسير”.

أما حالة البحر الأحمر ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون سرعة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، تتراوح سرعة الرياح ما بين 15 – 40 كم / ساعة مع ارتفاع الموج من متر لمترين.

وتكون سرعة الرياح السطحية شمالية غربية على الخليج العربي، بسرعة تتراوح بين 15 – 40 كم / ساعة وارتفاع الموج بين متر إلى مترين ، أما حالة البحر ستكون متوسطة.

توقعات بتأثر المملكة بالمنخفض القطبي

توقع خبير الأرصاد عبد الله الحربي ( مؤسس عالم الطقس ) والملقب بعراب الطقس تساقط الثلج على الأجزاء الشمالية من المملكة ودول شرق المتوسط نتيجة تأثير منخفض قطبي محمل بالثلوج والأمطار والرياح النشطة.

وأضاف الحربي عبر حسابه على تويتر ان المنخفض سيكون محملاً بالثلوج والأمطار والرياح النشطة، يبدأ تأثير هذا المنخفض بعد الغد الثلاثاء بأمطارفي المدينة والأربعاء على مكة وأجزاء من القصيم.

أما المناطق الشمالية فسيتم تأثرها بالثلوج خاصة شمال غرب تبوك وجنوبه وشمال الجوف، ومن المتوقع نشاط للرياح السطحية على النواحي الشمالية يوم الأربعاء.

ومن المتوقع سقوط الأمطار يوم الخميس على أجزاء من الحدود الشمالية والأطراف الشرقية والوسطى وسقوط أمطار متفرقة على المنطقة الجنوبية الغربية وأجواء باردة على الشمال تصل إلى الأطراف الشمالية من المملكة.