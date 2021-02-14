نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستفادة من الخدمات بالهاتف القديم تطبيق توكلنا يوضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفادة من خدمات توكلنا بالهاتف القديم، يعتقد البعض أن تطبيق توكلنا يتم التسجيل به واستخدامه والاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا فقط لمن يحملون الهواتف الذكية الحديثة، ولكن بعد إعلان تطبيق توكلنا عن إمكانية استخدام توكلنا من الهواتف القديمة ذات النسخ القديمة أصبح هناك إمكانية للجميع باستخدام تطبيق توكلنا.

ما هو تطبيق توكلنا؟

يعتبر ذلك التطبيق هو خطوة هامة وذكية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي رصد المصابين والمشتبه بهم بفيروس كورونا، حيث تطلب حكومة المملكة العربية السعودية ضرورة التسجيل في تطبيق توكلنا من جميع المواطنين، حتى يتم تسجيل كافة المواطنين به والتعرف على أعداد المصابين وعلى صحة وسلامة الأفراد المصابين كذلك، حيث يطلب التطبيق الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تخص صحة المواطن، وخاصةً في حالة إصابته بالفيروس، وليس ذلك هو الاستخدام الوحيد للتطبيق فقط ولكنه يستخدم في خدمات عدة منها الحصول على تصريح المرور في أوقات الحظر التي تضعها المملكة العربية السعودية وذلك عند الحاجة والضرورة، كما أنه يحتوي على خاصية الوضع الحذر التي تنبه المستخدم عند دخوله لأي مكان عام سواء حديقة أو مستشفى أو ماركت أو أي مكان آخر بعد تفعيله لتلك الخاصية، فعندما يكون بالقرب من أحد الأفراد المصابين بالفيروس يرسل التطبيق رسالة تحذيرية قصيرة توضح تشديده على ارتداء الكمامة والجوانتيات والابتعاد قدر المستطاع، لذلك فهو خطوة هامة من السعودية في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

استخدام توكلنا على الهواتف القديمة

وفقًا لما نشره تطبيق توكلنا عن استخدام الهواتف القديمة لتطبيق توكلنا، فإن تلك الهواتف يمكنها استخدام منظومة تطبيق توكلنا بكل سهولة، حيث يعمل التطبيق على أجهزة الأندرويد إصدار 6.0 وما فوق وكذلك لأجهزة الأيفون إصدار IOS 6.0 وما فوق.

حيث أوضح التطبيق كذلك أنه يمكن الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتطبيق، وذلك ردًا على أحد استفسارات المواطنين التي يتم سؤالها بكثرة عن إمكانية استخدام الهواتف القديمة للتطبيق.