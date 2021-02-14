إخفاء الصور الشخصية للنساء من تطبيق توكلنا

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عمر شويل - جدة إخفاء الصورة الشخصية للنساء من تطبيق توكلنا، تطبيق توكلنا الذي تم إطلاقه تحت إشراف وزارة الصحة في السعودية، والذي له دور كبير في تخطي الفترة الحالية من وجود فيروس Co-vid 19 المستجد، حيث يساعد في الإبلاغ عن المصابين بالفيروس والمشتبه بهم، مع بعض الخدمات الأخرى التي يقدمها للمواطنين، ولذلك فإن جميع الأفراد السعوديين يسجلون بتطبيق توكلنا وكذلك النساء وتواجه بعض النساء مشكلة إظهار الصورة الشخصية على توكلنا ويردن إخفائها لذلك نوضح لكم الطريقة.

تطبيق توكلنا

هو واحد من التطبيقات التي قامت المملكة العربية السعودية بتصميمه تحت إشراف وزارة الصحة، حتى يقوم المواطنين بالتسجيل في تطبيق توكلنا، وتسجيل جميع المعلومات الصحية التي تخص المواطن وخاصةً في حالة كان مصاب بفيروس كورونا أو مشتبه بإصابته بالفيروس، حيث يطلب الإجابة على مجموعة من الأسئلة الصحية التي من خلالها توضح حالة وصحة الفرد، ويقوم بدوره عند تواجد الفرد في مكان عام وهو مفعل لتطبيق توكلنا قبل دخول، وعند اقترابه من منطقة بها أحد المصابين بالفيروس يعطي التطبيق إنذار عن ذلك فقط، ولكن لا يوضح هوية أو أي معلومات عن الشخص المصاب، ولكنها رسالة تحذيرية التشديد على الإجراءات الاحترازية.

إخفاء الصورة الشخصية على توكلنا للنساء

وأوضح تطبيق توكلنا أن للنساء الذين قاموا بالتسجيل في توكلنا، ويشعرن بالضيق من وجود الصورة الشخصية لهن ظاهرة، حيث تم عرض سؤال لتطبيق توكلنا عن كيفية إلغاء الصورة الشخصية في توكلنا، لذا يمكنهن التحكم بذلك من خلال:

فتح تطبيق توكلنا على الجوال.

التسجيل في تطبيق توكلنا باسم المستخدم وكذلك بكتابة رقم المرور.

يتجه الموقع بعد ذلك للحساب الشخصي، يتم بها الضغط على تبويب حسابي.

والضغط على زر تعديل خاصية الصورة الشخصية.

يطلب الموقع بعد ذلك رمز الحماية الخاص بالجهاز عند التفعيل.

كما أنه مع العلم أن الصورة الشخصية لا تظهر لأي شخص آخر سوى لصاحب الحساب الشخصي فقط وكذلك ولي أمره لا أكثر من ذلك.