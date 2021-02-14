نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابشر مواعيد الجوازات : كيفية حجز موعد بالجوازات عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك من خلال منصة ابشر مواعيد الجوازات إجراء حجز موعد بطريقة إلكترونية، حيث تعتبر خدمة حجز موعد في الجوازات من أحد الخدمات البارزة المقدمة حديثاً، من خلال وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، لجميع المواطنين أو المقيمين الذين يرغبون في الحصول على الخدمات من مكاتب الجوازات، يمكنك من خلال منصة أبشر الحصول على أي خدمة خاصة بالجوازات، بشكل إلكتروني وفي كافة الأرجاء في السعودية.

ابشر مواعيد الجوازات

تقدم منصة أبشر خدمة حجز موعد إلكتروني للحصول على الخدمات من مكاتب الجوازات السعودية، حيث نجحت هذه الخدمة بشكل كبير وحصلت على رضا كثير من المواطنين بالسعودية، وتقدم هذه الخدمة من وزارة الداخلية من أجل عدم اكتظاظ مكاتب الجوازات بعدد كبير من المواطنين في ذات الوقت، ولذلك وفرت الوزارة هذه الخدمة من أجل المحافظة على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر بين المواطنين.

كيفية حجز موعد بالجوازات عبر أبشر

يكون هناك مجموعة من الخطوات التي يجب عليك اتباعها، إذا كنت ترغب في حجز موعد لإنهاء بعض الخدمات من مكاتب الجوازات السعودية، وتكون هذه الخطوات كما يلي:

الولوج بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية، من خلال شبكة الإنترنت.

النقر على خيار “خدمات أبشر للأفراد”.

الانتقال إلى خدمات حجز مواعيد إلكترونية.

النقر على كلمة الجوازات.

ادخل جميع المعلومات والبيانات في الأماكن المخصصة لها.

انقر على أيقونة التحقق من المعلومات المضافة.

اختر المواعيد والأوقات المناسبة إليك.

انقر على الخدمة التي ترغب في إنجازها عبر مكاتب الجوازات، في المملكة العربية السعودية.

يأتي الآن دور تأكيد موعد الحجز.

وأخيراً انتظر بضع لحظات، حتى يتم وصول رسالة تأكيد حجز الموعد.

رابط مواعيد الجوازات عبر أبشر 1442

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بتوفير روابط مخصص من أجل تلقي الطلبات الخاصة بحجز المواعيد في الجوازات بشكل مسبق، حتى يتم إجراء كافة الخدمات بدون ازدحام بين المواطنين، ويتم حجز الموعد عن طريق الإنترنت من خلال منصة ابشر، ويكون الهدف من هذا هو التسهيل على المواطنين للحصول على خدماتهم بطريقة سهلة بدون وجود تزاحم.

قد وصلنا إلى ختام مقال ابشر مواعيد الجوازات الذي تناول كيفية حجز موعد مسبق، لإنهاء بعض الخدمات من مكاتب الجوازات، بسبب تفشي فيروس كورونا، حرصت وزارة الداخلية على مساعدة المواطنين من أجل التخفيف من الزحام في المكاتب، وعملت على توفير خدمة حجز مواعيد مسبقة.