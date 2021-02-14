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عمر شويل - جدة طريقة وموعد التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 ورابط تسجيل قياس هو اختبار خاص بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في تكميل دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، ويقيس عدداً من القدرات المرتبطة بعملية التعلم، كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب، وتعد الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس من المعايير المهمة التي تعتمدها وكالات التعليم والتوظيف في المملكة تقويم الملتحقين بهم لاختيار أفضل العناصر التعليمية والمهنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم أيضا من خلال موقع قياس الإلكتروني أن يقوم طلاب المرحلة الجامعية بالتسجيل في اختبارات قياس للحصول على وظائف حيث أنها اختبارات تقيس مدي قدرات الطالب في الكثير من المواد العلمية.

طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي1442

تكون عملية التسجيل في اختبار التحصيلي للتخصصات العلمية أو التخصصات النظرية عن طريق موقع المركز الوطني للقياس، ويلزم أن يقوم كل طالب بإنشاء حساب جديد قبل التسجيل في اختبارات التحصيلي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم الطالب بالدخول علي موقع قياس. قم بكتابة رقم السجل المدني وإدخال كلمة المرور الخاصة بك. بعد أن يقوم الطالب بتجاوز اختبار التحقق ثم الضغط علي تسجيل الدخول. أنقرعلي اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل. أن يقوم الطالب باستخدام خيارات البحث للعثور علي الاختبار التحصيلي. قم بالضغط علي أيقونة التسجيل. عليك بالضغط علي الموافقة علي الشروط والأحكام ثم أنقر علي زر التالي. قم باختيار المركز المناسب لتقديم الاختبار التحصيلي. للتقدم للاختبار عليك تحديد الوقت والتاريخ المناسب للطالب.

موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 2021

لقد تم تحديد موعد للتسجيل في الاختبار التحصيلي للمرحلة الأولى والثانية للطالبة والطالبات، وفيما يلي المواعيد:

المرحلة الأولي للطلاب: من 1 فبراير حتى 15 مارس 2021. المرحلة الأولي للطالبات: من 8 فبراير حتى 15 مارس 2021. المرحلة الثانية للطلاب:: من 1 فبراير حتى 12 أبريل 2021. المرحلة الثانية للطالبات: من 7 فبراير حتى 18 أبريل 2021.

أهداف هيئة التقويم والتدريب لمركز قياس الوطني

يسمح بالقيام بالاختبار التحصيلي مرة واحدة فقط. يعد من أبرز الأهداف للاختبار التجريبي هو التأكد من استعداد الطالب للاختبار. سوف يتم التواصل مع الطلاب بخصوص الاختبار التجريبي وتوضيح آلية التسجيل وأداء الاختبار. يتم تنفيذ الاختبار عن بعد من خلال منصة إلكترونية.

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم تهتم بالطالب، وتسعي لإنعاش الذاكرة المعرفية لديه، ويعمل اختبار قياس على قياس درجة المعرفة المتراكمة لدى الطالب، التي لا تعتمد على الفهم، حيث تقرر توزيع درجات اختبارات الطلبة والطالبات كالتالي: 20% مما تم استذكاره في مناهج الصف الأول الثانوي، و30% مما تم استذكاره في الصف الثاني الثانوي، بينما تكون نسبة 50% مما تم استذكاره في الثالث الثانوي.