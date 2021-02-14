أمانة جدة تعلن إنهاء إجراءات تخصيص 85% من مخططات منح طيبة وتدعو المستفيدين لتحديث البيانات

بلادي – الرياض : أعلنت أمانة جدة عن إنهاء إجراءات تخصيص 85٪ من مخططات منح طيبة البالغ عددها 12208 منحة سامية. ودعت الأمانة جميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة من خلال خدمة “تحديث منحة سامية”. وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط الإلكتروني.

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