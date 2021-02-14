“الصناعة” تمنح “معادن” تراخيص للكشف عن الذهب في الشختلية بمنطقة مكة

بلادي – الرياض :

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، قرارات وزارية بالموافقة على منح شركة “معادن للذهب ومعادن الأساس”، تراخيص للكشف عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له في عدة مواقع بالشختلية بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب القرارات المنشورة في جريدة أم القرى، تبلغ مدة التراخيص 5 سنوات اعتبارًا من 11 ذي الحجة 1441 هـ، فيما بلغ عدد المواقع الممنوحة للشركة 8 مواقع في الشختلية.

وكانت الشركة قد تحصلت سابقا على رخص في مواقع الشختلية لمدة 5 أعوام تبدأ أيضا اعتبارًا من 11 ذي الحجة 1441هـ، وتدير شركة معادن للذهب ومعادن الأساس المملوكة بالكامل لشركة “معادن” عدة مناجم للذهب منها: منجم الدويحي، مهد الذهب، الأمار، بلغة، الصخيبرات، بالإضافة إلى منجم واحد للنحاس وهو جبل صايد.