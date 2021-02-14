بعد 5 أشهر من الزواج.. عشرينية تفسخ زواجها من سبعيني فور تملكها منزله

بلادي – الرياض :
أقام مسن سبعيني دعوى قضائية ضد زوجته العشرينية بدعوى خداعه وجعله يوقع على أوراق تنازل عن منزله باسمها، ثم قامت برفع قضية فسخ نكاح عليه.
وأوضحت مصادر قانونية وفقا لـ”الوطن”، تفاصيل الواقعة، مبينة أن الزوج أكد أن زوجته خدعته لكتابة المنزل باسمها بحجة أنها تريد تأمين حياتها في ظل خوفها من أبنائه المعترضين على زواجه منها بسبب فارق السن.
ولفتت إلى أنه بعد مرور خمسة أشهر فوجئ الزوج بقيام زوجته العشرينية برفع قضية فسخ نكاح وأكدت أمام محكمة الأحوال الشخصية أنها كارهة له وعلى استعداد لإرجاع المهر.
وأبانت المصادر الموقف القانوني للقضية، مشيرة إلى أن تنازل الزوج يعد قانونيا خاصة أنه أقر بكتابة المنزل باسمها بإرادته.
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