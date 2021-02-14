محمد بن راشد ينشر أول صورة لكوكب المريخ من “مسبار الأمل”

بلادي – الرياض :

أرسل “مسبار الأمل” الإماراتي أول صورة من كوكب المريخ، بعد أن وصل بنجاح إلى مداره حول الكوكب الأحمر، الثلاثاء الماضي.

ونشر نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، الصورة معلقا عليها: “من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر، أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ”.

يُذكر أن المسبار أنهى رحلة استمرت 7 أشهر، قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر، ليبدأ مهمته الجديدة في إدارة أجهزته بشكل مستقل وإرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ في كوكب المريخ.