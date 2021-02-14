بعد ورود شكاوى .. رئيس “المظالم” يوجه القضاة بفتح الكاميرات أثناء عقد الجلسات الإلكترونية

بلادي – الرياض :

أصدر رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، توجيها بإلزام القضاة بفتح الكاميرات عند عقد الجلسات الإلكترونية.

جاء ذلك في تعميم صادر من رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، علي السلطان، بالتأكيد على المحاكم بالالتزام بدخول كل قاضٍ باسم المستخدم الخاص به وفتح الكاميرا بما يحقق ثقة المتقاضين بانعقاد الدائرة القضائية بقضاتها.

وأشار إلى أن التعميم صدر بعد ورود شكاوى تتعلق بعدم التزام بعض الدوائر القضائية بفتح الكاميرا الخاصة بالقضاة في الجلسات الإلكترونية، ونظراً لما يترتب على ذلك ضعف ثقة المتقاضين بهذه الخدمة.