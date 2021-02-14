بلادي – الرياض :
أجاب تطبيق “توكلنا” عن أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة التي ترده، وأهمها كيفية التسجيل، ومعالجة مشكلة من يملك هاتفا قديما لا يتوافق معه.
وأوضح التطبيق أن عملية التسجيل تتطلب تحميل التطبيق أولا، ثم اختيار مستخدم جديد، وإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد، ثم يتم الضغط على خانة الإقرار بالشروط، يليها وصول رمز التحقق لجوال المستخدم.
وأشار إلى أن من يواجه مشكلة في التسجيل بسبب أن هاتفه ليس مسجلا في “أبشر”، فعليه أن يطلب من أحد المسجلين في “أبشر” تسجيل بياناته من خلال خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق “توكلنا”.
وردا على تساؤل حول كيفية إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، أكد التطبيق أنه يمكن إثبات الحالة الصحية لهم عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، وذلك بالدخول إلى الخدمات، ثم خدمات التابعين، ثم بطاقة الوضع الصحي، وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.
وبشأن مالكي أجهزة الهواتف صاحبة الإصدارات القديمة والتي لا تتوافق مع تطبيق توكلنا، أكد التطبيق أنه يعمل للأنظمة “Android 6.0″ و”IOS10.0” فما فوق، مؤكدا أنه يمكن لأصحاب الهواتف ذات الإصدارات القديمة الاستفادة من خدمات “توكلنا” عن طريق الموقع الإلكتروني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرزها لأصحاب الهواتف القديمة والأرقام غير المسجلة في “أبشر”.. “توكلنا” يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.