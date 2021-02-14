أبرزها لأصحاب الهواتف القديمة والأرقام غير المسجلة في “أبشر”.. “توكلنا” يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة

بلادي – الرياض :

أجاب تطبيق “توكلنا” عن أبرز الاستفسارات والأسئلة الشائعة التي ترده، وأهمها كيفية التسجيل، ومعالجة مشكلة من يملك هاتفا قديما لا يتوافق معه.

وأوضح التطبيق أن عملية التسجيل تتطلب تحميل التطبيق أولا، ثم اختيار مستخدم جديد، وإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد، ثم يتم الضغط على خانة الإقرار بالشروط، يليها وصول رمز التحقق لجوال المستخدم.

وأشار إلى أن من يواجه مشكلة في التسجيل بسبب أن هاتفه ليس مسجلا في “أبشر”، فعليه أن يطلب من أحد المسجلين في “أبشر” تسجيل بياناته من خلال خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق “توكلنا”.

وردا على تساؤل حول كيفية إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم، أكد التطبيق أنه يمكن إثبات الحالة الصحية لهم عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، وذلك بالدخول إلى الخدمات، ثم خدمات التابعين، ثم بطاقة الوضع الصحي، وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.

وبشأن مالكي أجهزة الهواتف صاحبة الإصدارات القديمة والتي لا تتوافق مع تطبيق توكلنا، أكد التطبيق أنه يعمل للأنظمة “Android 6.0″ و”IOS10.0” فما فوق، مؤكدا أنه يمكن لأصحاب الهواتف ذات الإصدارات القديمة الاستفادة من خدمات “توكلنا” عن طريق الموقع الإلكتروني.