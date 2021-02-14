اجتماع سعودي كويتي لحل مشكلة السعوديات المتزوجات من كويتيين

بلادي – الرياض :

كشف عضو مجلس الأمة الكويتي مساعد العارضي، أنه تواصل مع وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بخصوص موضوع السعوديات المتزوجات من كويتيين والموجودات في المملكة.

وقال العارضي، إن الوزير وعد بأنه سيجتمع مع الجانب السعودي يوم الثلاثاء المقبل لحل هذه المشكلة، والبحث عن حل لمغادرتهن المملكة ولم شملهن مع أسرهن في الكويت.

يذكر أن وزارة الداخلية، قد قامت بتأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، إلى يوم الاثنين 5-10- 1442هـ الموافق 17-5-2021م بدلاً من 18- 8- 1442هـ الموافق 31-3-2021م، وذلك بسبب تأخر الشركات المصنعة للقاح (كوفيد ـ 19) في تسليم الدفعات المتعاقد عليها، ولأهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة قبل السماح بالسفر.