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عمر شويل - جدة تأجيل حملة شلل الأطفال فى 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية 1442 هـ حتى اشعار آخر ، بسبب انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) بالمملكة العربية السعودية، والوضع الصحي الحالي في المملكة، أصدرت وزارة الصحة تعميمًا عاجلاً اليوم الأحد الموافق 2 رجب 1442هـ بتأجيل حملة شلل الأطفال ، وذلك بعد أن أعلنت أمس وزارة الصحة عن تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بـ ( كوفيد 19 ) وتسجيل 4 حالات وفاة مما دفع الوزارة بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين وحث المواطنين على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية مع ضرورة الالتزام بتطبيق توكلنا حرصًا من الحكومة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا في ظل القرارات التي أعلنتها المملكة.
تأجيل حملة شلل الأطفال فى 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية 1442 هـ حتى اشعار آخر
فقد أصدر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية الدكتور أحمد الحقوي بتأجيل حملة شلل الأطفال في بعض المناطق بالمملكة وهى ( المدينة المنورة – مكة المكرمة – جازان – نجران – عسير- محافظة جدة ).
حيث أشارت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية أنه يجب على المديريات في هذه المناطق توجيه المختصين في المناطق الخمس بتأجيل حملة شلل الأطفال وخاصة في الأماكن المكتظة بالوافدين كمناطق الحج، والمناطق الحدودية الغربية حتى إشعار لاحق خوفًا من تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في ظل الاجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة .
مبادرة ” راصد ” للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )
تم اطلاق مبادرة ” راصد ” التطوعية في المدينة المنورة لمواجهة فيروس كورونا من خلال عملها يوميًّا من الساعة الخامسة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بهدف توعية المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها وتعزيز السلوكيات الايجابية وتوجيهم إلى ضرورة الحد من السوكيات السلبية الخاصة بالممارسات غير الجيدة المرتبطة بفيروس ( كوفيد 19 ) المستجد.
ولتسهيل تحقيق المبادرة فقد بلغ عدد المتطوعين في مبادرة ” راصد ” 130 متطوعًا بالإضافة إلى 100 متطوع في قائمة الانتظار، حيث أنه الهدف من المبادرة هو التوعية ضد الفيروس بزيارة 20 ألف منشأة في 30 يومًا.
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