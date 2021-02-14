التسجيل في الديوان الملكي بوابة تواصل tawasol الإلكترونية

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عمر شويل - جدة التسجيل في الديوان الملكي السعودي 1442 هـ الذي يعد بمثابة حلقة الوصل التي تسهل عملية التواصل بين الملك والحكومة السعودية بل وكافة المؤسسات العامة بالدولة فيما يتعلق بشؤون البلاد وتوفير الخدمات للمواطنين، وقد وفر الديوان الملكي البوابة الإلكترونية تواصل لتسهيل عملية التواصل بين الملك والمواطنين، وتقديم الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات، وسرعان ما يحصل المواطن على الرد المناسب من مكتب الديوان الملكي.

التسجيل في الديوان الملكي السعودي 1442

أتاح الديوان الملكي “المكتب التنفيذي لملك السعودية” بوابة تواصل الإلكترونية من أجل التواصل مع المواطنين، وتقديم الشكاوى والاستفسارات المختلفة، ويستطيع المواطنين التسجيل في الديوان الملكي من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرسمية لبوابة تواصل الإلكترونية. النقر على أيقونة تسجيل الدخول، ومنها النقر على تسجيل مستخدم جديد. القيام بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم، ورقم الجوال، رقم الهوية وغيرها. العمل على تعيين كلمة المرور وتأكيدها. القيام بكتابة رمز التحقق المتواجد على الصفحة، ومن ثم النقر على تسجيل الدخول.

على الفور ستصل رسالة نصية عبر رقم الجوال المسجل في البيانات الشخصية تحتوي على رمز التفعيل، يقوم المواطن بتسجيل الرمز في الحقل المخصص له، ثم النقر على تسجيل، وهنا تكون تمت عملية التسجيل في الديوان الملكي بنجاح، وينتظر المتقدم رسالة تأكيدية بالتسجيل في الديوان الملكي.

تقديم الشكاوى في بوابة تواصل الإلكترونية

أصبح من السهل على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التواصل مع مكتب الملك، وذلك من خلال بوابة تواصل الإلكترونية التي أتاحت للمواطنين تسجيل الشكاوى، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية تواصل. القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور. القيام بكتابة رمز التفعيل المتواجد في رسالة عبر الجوال. النقر على خيار الشكاوى من الصفحة الرئيسية للبوابة. القيام بتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشكوى. النقر على إرسال.

يأتي الرد على الشكاوى والاستفسارات من الديوان الملكي في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى، ولكن فيما يتعلق بطلب الحصول على مساعدة مالية فقد يتأخر الرد؛ نظرًا للكم الهائل من طلبات المساعدة المقدمة عبر الديوان الملكي، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن الطلبات من خلال الاتصال على رقم الديوان الملكي “8004000000”، أو من خلال الرسائل البريدية على عنوان بريد الديوان الملكي.

الاستعلام عن معاملة في بوابة تواصل

يستطيع المواطنين الذين تقدموا بطلبات إلى الديوان الملكي عبر بوابة تواصل الإلكترونية الاستعلام عن الطلبات إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة تواصل الإلكترونية. القيام بتسجيل الدخول. إدخال رمز التفعيل. النقر على أيقونة طلباتي. النقر على الطلب المراد الاستعلام عنه.

سوف تظهر كافة البيانات المتعلقة بالطلب، وفي النهاية نكون تعرفنا على كيفية التسجيل في الديوان الملكي، وخطوات تقديم الشكاوى والاستفسارات، فضلًا عن رقم الديوان الملكي للتواصل.