نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث طريقة لتجديد بطاقة الراجحي عبر مباشر أفراد بالرقم السري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد بطاقة الراجحي من أكثر الخدمات الإلكترونية التي قام بتوفيرها مصرف الراجحي لعملائه وذلك توفيرًا لوقتهم وللحد من ذهاب العملاء إلى مقر البنك ولمساعدة كبار السن على إنهاء معاملاتهم من خلال مباشر الأفراد، ويقدم مصرف الراجحي العديد من المميزات والخدمات للعملاء داخل المملكة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تجديد بطاقة الراجحي.

تجديد بطاقة الراجحي

يحتاج الأفراد إلى تجديد بطاقة الراجحي لضمان استمرار الخدمات التي تقدم لهم من قبل المصرف حيث أنه بمجرد انتهاء صلاحية البطاقة فإنه لا يحق للعميل استخدامها أو إتمام العمليات المصرفية المختلفة وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على التعاملات بين الأشخاص والبنوك لذا فمن الضروري معرفة طريقة تجديد البطاقة وشروط التجديد.

تجديد بطاقة الراجحي عن طريق مباشر الأفراد

يتم تجديد بطاقة الراجحي عن طريق إتباع بعض الخطوات كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي واختيار كلمة مباشر الأفراد الموجودة أعلي الصفحة.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم بعد ذلك كتابة الرقم السري الخاص بالبطاقة المراد تجديدها.

وبعد ذلك الضغط على كلمة معلومات العميل وتعبئة المعلومات المطلوبة.

الضغط على كلمة تجديد البطاقة وإتباع التعليمات الموجودة على الصفحة.

تأكيد الطلب، ومن ثم يتم إبلاغ العميل بمجرد صدور البطاقة الجديدة.

تجديد بطاقة الراجحي عن طريق الصراف الآلي

يوفر بنك الراجحي عدد كبير للغاية من ماكينات الصراف الآلي والمتوفرة في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية وقد أتاح للعملاء إمكانية تجديد البطاقات من خلال الصراف الآلي كما يلي:

بمجرد وضع البطاقة في المكان المخصص لها وكتابة الرقم السري الخاص بها.

يقوم العميل بالضغط على كلمة خدمات أخري، ومن ثم يتم عرض بعض الخدمات والبحث فيها عن كلمة طلب تجديد بطاقة الصراف الآلي.

يتم اختيار الفرع الأقرب للعميل والمراد استلام البطاقة منه.

يطلب الصراف الآلي رقم الجوال الخاص بالعميل في حالة ما إذا لم يكن مسجل بالفعل لدى البنك ومن ثم الضغط على كلمة تحديث.

بعد انتهاء البنك من إصدار البطاقة يتم إرسال رسالة نصية للجوال المسجل في البنك أو الذي تم تسجيله من خلال الصراف تفيد بجاهزية البطاقة للاستلام والتوجه للفرع الذي تم اختياره لاستلامها.