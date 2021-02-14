نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة, في ظل احتياج الشخص الوافد أو المقيم بالمملكة العربية السعودية إلي معرفة معلومات عن الكفيل الذي يعمل لديه أو الذي سوف يذهب ليعمل لديه حتي يطمئن ويعرف الشخص الذي سيتعامل معه لفترة طويلة, فيقوم بالبحث لمعرفة اسم الكفيل بالكامل وبعض المعلومات الأخري عنه وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية, حيث تسعي الحكومة السعودية إلي توفير سبل السلامة والأمان للشخص العامل الأجنبي وحرصهم علي عدم إهانته وحصوله علي حقوقه, فإن المملكة تقوم بتوفير هذه الخدمة للعامل الأجنبي الذي لا يحمل الجنسية السعودية لحفظ حقوقه لدي الكفيل الذي يعمل معه, ومن هنا سوف نقوم بإيضاح كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة.

خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة من خلال موقع وزارة الخارجية

التوجه إلي الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية.

الضغط علي أيقونة بوابة التأشيرات.

اختيار جملة بوابة المواطنين والمقيمين.

ثم النقر علي الزيارات العائلية.

كتابة جميع البيانات التي يريدها الموقع منك.

قم باختيار نوع الشخص المستعلم وهو مقيم.

بعد ذلك تقوم بالضغط على استعلام, لتتم بعدها عرض كافه البيانات الخاصة بك والتي تكوم من ضمنها اسم الكفيل بالكامل ورقم هويته الوطنية وبعض البيانات الأخري.

الاستعلام عن اسم الكفيل من خلال موقع وزارة العمل السعودي

يمكن أن تقوم بالاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة من خلال موقع وزارة العمل:

الدخول علي موقع وزارة العمل السعودي الإلكتروني. اختيار الخدمات الإلكترونية التابعة للأفراد. قم باختيار الاستعلام عن النطاق الخاص برقم الإقامة. قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الإقامة ورقم الهوية الشخصية والرمز المرئي. بعدها تقوم بالضغط على كلمة بحث. بعد بضع ثواني يقوم الموقع بفتح صفحة لك بها جميع البيانات التي تريد معرفتها عن الكفيل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الدخول إلي موقع أبشر, اختيار الخدمات الإلكترونية, ثم تقوم بالضغط علي كلمة بحث وتقوم بالكتابة بداخلها الاستعلام عن صلاحية الإقامة, بعدها تقوم بإدخال البيانات الخاصة بالإقامة, ثم كتابة الرمز المرئي, بعدها نضغط علي عرض.